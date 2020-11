"Siempre sueñas con los grandes clubes", dice Camavinga la nueva perla del fútbol francés

Eduardo Camavinga, que a sus 18 años recién cumplidos está considerado la nueva perla del fútbol francés, admitió este miércoles que como cualquier jugador "siempre sueñas con los grandes clubes", al ser interrogado por el supuesto interés de algunos equipos como el Real Madrid.

El joven centrocampista del Rennes admitió que "es placentero recibir elogios, pero no es algo que me va a hacer perder la cabeza", sobe todo porque sus padres le hacen mantener los pies en el suelo: "Sé que a la menor tontería, me van a llamar la atención".

Por el momento, "tengo contrato con el Rennes hasta 2022", recordó el jugador, que insistió en que aún está a tiempo de renovar con el conjunto bretón.

Preguntado sobre el interés de los grandes del fútbol europeo, Camavinga contestó: "Forzosamente, siempre sueñas con los grandes clubes, pero no podría citar uno en particular. ¡Lo miro todo! Partidos españoles, ingleses, alemanes... lo miro todo".

Camavinga explicó que obtuvo el permiso de conducir el día de su cumpleaños (el pasado 10 de noviembre), pero que por el momento sus padres parecen más preocupados por dejarle conducir solo que por su posible marcha al extranjero.

"Espero a tener el coche. Veremos entonces si me dejan", bromeó.

