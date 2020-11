Selena Gómez protagoniza el homenaje a las mujeres de los Latin Grammy

En la imagen, la actriz y cantante estadounidense Selena Gómez. EFE/Guillaume Horcajuelo/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 17 nov. (EFE).- La cantante Selena Gómez centró la atención de los Latin Grammy al recibir el premio Ladies of Entertainment, un galardón que aplaude el feminismo y reconoce el poder de las mujeres en el mundo del entretenimiento que también homenajeó a María Elena Salinas, Gloria "Goyo" Martínez y Angie Martinez.

"Tener el reconocimiento de la Academia Latina de Grabación es un honor, dada mi herencia latina", aseguró la estrella durante una ceremonia retransmitida por internet este martes, dos días antes de que los Latin Grammy celebren su gran gala el jueves.

Se trata de la cuarta vez que se entrega este reconocimiento, aunque por la pandemia el homenaje consistió en un evento virtual retransmitido por internet que no pudo reunir a las cuatro premiadas sobre el mismo escenario.

Sin embargo, tanto la presentadora Erika Ender y artistas como Luis Fonsi, Ricardo Montaner, Ozuna y J Balvin intervinieron junto a las homenajeadas.

"Me siento afortunada por tener una plataforma desde la que puedo habar de inmigración, racismo, salud mental y animar a otras personas a alzar su voz", dijo Gómez.

La Academia destacó sus contribuciones a causas sociales al trabajar como productora de la serie "13 Reasons Why", sobre el acoso escolar, y el documental "Living Undocumented", que otorgó atención a los problemas que viven los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

"Siento la obligación de hablar y crear conciencia sobre asuntos que me importan, además de escuchar a otros" explicó la artista, que ha vendido más de 145 millones de sencillos mundialmente.

El colombiano J Balvin fue el encargado de introducir a Gómez, de quien destacó "su tranquilidad" a la hora de trabajar y el fuerte compromiso social que desempeña a través de su fundación.

Por su parte, la periodista María Elena Salinas recibió el mismo reconocimiento.

Salinas es una de las periodistas más populares para la comunidad latina en Estados Unidos, tras conducir durante 30 años el noticiero de Univisión en el que entrevistó a todos los presidentes que han vivido en la Casa Blanca durante las últimas décadas.

"Siempre he querido dar poder a los latinos a través de la información, haciendo que se sientan a la vez orgullosos de su cultura", explicó la periodista.

Además, Salinas otorga cada año becas a estudiantes de periodismo, recordó la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ, por sus siglas en inglés).

"En esta profesión el glamour solo está en la pantalla, detrás hay mucho trabajo, dedicación y compromiso", sostuvo.

Algo parecido señaló Angela N. Martinez (Angie Martínez), una abogada musical, nombrada como una de las mejores del sector por la revista Billboard, que fue arropada por Ozuna y Luis Fonsi con quienes ha trabajado.

"En este mundo del entretenimiento no tomes un no como respuesta, ten fe", dijo al recoger el premio.

La colombiana Gloria "Goyo" Martínez, de ChocQuibTown, fue la cuarta premiada por la Academia Latina, que reconoció su labor por promover la igualdad con canciones que mezclan géneros tradicionales con sonidos urbanos.

"Una mujer tiene que buscar la voz propia que tiene dentro y no imitar lo que ve fuera", valoró.

Los Latin Grammy se entregarán el jueves durante una emisión especial por la pandemia del coronavirus organizada desde distintas partes del mundo.

Bad Bunny, Pedro Capó, Alejandro Fernández, Karol G, Kany García, Los Tigres del Norte, Christian Nodal, Fito Páez, Marc Anthony y Nathy Peluso son algunos de los artistas confirmados que actuarán en la gala.