Segundo productor de cobre llega a difícil fase de recuperación

(Bloomberg) -- Perú, la mayor nación productora de cobre después de Chile, se recuperó de cuarentenas estrictas registrando un crecimiento de la producción de dos dígitos a mediados de año. La siguiente etapa de su recuperación está resultando más lenta.

Las minas han invertido en medidas de distanciamiento social para mantener seguros a los trabajadores y ahora se están enfocando en defender los márgenes en lugar de solo elevar la producción, dijo Víctor Gobitz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

En una entrevista telefónica el martes, Gobitz dijo que va a tomar cierto tiempo volver a los niveles del año pasado, y agregó que para algunas operaciones eso no sucederá antes del próximo año. Agregó que la prioridad no es producir más, sino ser más robustos financieramente.

Si bien la producción en Chile se ha mantenido bastante estable durante la pandemia, la mayor parte de la industria minera de Perú cerró durante dos meses, privando a las fundiciones chinas de concentrados y aumentando las tarifas de tratamiento, antes de recuperarse fuertemente en junio y julio. Desde entonces, las ganancias han sido más moderadas y continuará un crecimiento más lento de la producción, dijo Gobitz, quien también dirige Antamina, una de las minas de cobre más grandes de Perú.

No obstante, la industria ha logrado mantener las infecciones de covid-19 al mínimo y las minas están operando sin ningún impacto de la agitación política en el país, dijo. Después de reducir la fuerza laboral a principios de año, algunas empresas han vuelto a niveles de personal del 90%, dijo Gobitz.

Una semana turbulenta en la política peruana ha puesto a tres presidentes diferentes en el poder. Si bien eso ha tenido un impacto indirecto en la minería a través de las reacciones del mercado, la industria ha estado produciendo y enviando minerales sin interrupciones de las protestas, que se han centrado en áreas urbanas, dijo.

Dado que la minería en Perú está respaldada por depósitos ricos, abundante energía, regulaciones modernas y una cartera de proyectos saludable, la industria está bien posicionada para superar el ruido político que es el resultado de que algunas instituciones no maduran, dijo.

