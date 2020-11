R.Unido.- El Partido Laborista británico aparta a Corbyn de su grupo en la Cámara de los Comunes

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El líder del Partido Laborista de Reino Unido, Keir Starmer, ha anunciado que su predecesor, Jeremy Corbyn, no formará parte del grupo parlamentario de la formación opositora, a pesar de que el martes se acordó reintegrarle como militante tras su polémica reacción a un informe sobre antisemitismo.



Dicho informe daba cuenta de "graves fallos" por parte de la cúpula laborista anterior a la hora de atajar el antisemitismo a nivel interno. El contenido de este estudio y la reacción posterior de Corbyn, que denunció que la polémica se había "exagerado" con fines políticas, llevaron a los líderes actuales a suspenderle de militancia.



Corbyn podrá seguir siendo miembro del partido, pero no así del grupo en la Cámara de los Comunes. Starmer, en calidar de "líder" tanto del partido como del grupo parlamentario, ha concluido que la respuesta de Corbyn al informe perjudicó la "confianza" en la formación para atajar lastres pasados.



"En estas circunstancias, he tomado la decisión de no restaurar el título (en la Cámara de los Comunes) a Jeremy Corbyn. Dejaré la situación bajo revisión", ha explicado Starmer en su cuenta de Twitter.



El líder de la oposición británica ha prometido que seguirá trabajando para "erradicar el antisemitismo del Partido Laborista" y ha reconocido que el "proceso disciplinario" no cuenta con la confianza de la comunidad judía, como habría quedado "claro" el martes tras la reincorporación de Corbyn como militante.



"Es mi tarea como líder arreglar lo que he heredado. Eso es lo que estoy decidido ha hacer y he encargado el establecimiento de un proceso independiente cuanto antes", ha añadido.

