River, Boca y Racing juegan la cuarta fecha con la cabeza en la Libertadores

En la imagen, el jugador Héctor Fértoli de Racing durante un partido en el estadio Presidente Perón en Avellaneda (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 18 nov (EFE).- River Plate, Boca Juniors y Racing Club, que la semana que viene juegan la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante conjuntos brasileños, deberán afrontar antes con equipos alternativos la cuarta jornada de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, que comienza este jueves.

La Academia, que había deslumbrado en el Grupo F al ganar cinco partidos y solo perder uno, lleva tres derrotas consecutivas en el torneo local y necesita una combinación de resultados muy complicada para poder clasificarse para la Fase Campeonato.

"Vamos a poner toda la energía en nuestro principal objetivo que es la Copa Libertadores. Vamos a enfocarnos en eso y lo vemos como una oportunidad para salir de esta situación angustiante. Hay que pensar en Flamengo", dijo el entrenador, Sebastián Beccacece.

Este jueves ante Atlético Tucumán, en la cuarta jornada de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, jugarán juveniles y suplentes para que los habituales titulares lleguen descansados al partido del próximo martes ante el Flamengo.

Lo más probable es que River Plate también juegue con un equipo alternativo el viernes ante Banfield, porque el martes próximo visita al Athletico Paranaense.

Después de perder el primer partido, el Millonario ganó los dos siguientes y quedó segundo en el Grupo 3 del torneo argentino.

El entrenador, Marcelo Gallardo, admitió que la prioridad "es llegar bien al partido de la Copa" y, por eso. se prevé que ante Banfield jueguen juveniles.

Lo mismo tendrá que hacer Boca Juniors, que el viernes recibe a Lanús y el miércoles visita al Inter.

El Xeneize había ganado sus dos primeros partidos pero el domingo pasado perdió 0-1 ante Talleres y sufrió las expulsiones de Agustín Obando y Carlos Izquierdoz.

OTROS PARTIDOS DESTACADOS

Independiente está invicto con cinco puntos y recibirá el sábado a Central Córdoba, que solo tiene una unidad y que si pierde ya no podrá avanzar de fase.

Además, San Lorenzo y Argentinos, líder y escolta del Grupo 5 con siete y cinco puntos, respectivamente, se enfrentarán el domingo en el 'Nuevo Gasómetro'.

El equipo azulgrana se asegurará su clasificación si vence al 'Bicho'.

El Gimnasia y Esgrima La Plata de Diego Maradona, que por ahora es dirigido por su ayudante Sebastián 'Gallego' Méndez, tiene cuatro unidades en esa misma zona y el domingo visitara a Patronato, que todavía no sumó puntos.

MODALIDAD DEL TORNEO

Este nuevo campeonato lo disputan 24 equipos divididos en seis zonas.

Tras dos partidos ante cada rival, los dos mejores de cada grupo pasarán a la Fase Campeón de Copa 2020, divididos en dos zonas.

Los ganadores de esos dos grupos se enfrentarán en una final para definir al campeón, que se clasificará para la Copa Libertadores de 2021.

- Programa de partidos de la cuarta fecha (del 13 al 16 de noviembre):

Jueves 19 de noviembre: Atlético Tucumán-Racing Club.

Viernes 20 de noviembre: Arsenal-Unión, Boca Juniors-Lanús y Banfield-River Plate.

Sábado 21 de noviembre: Colón-Defensa y Justicia, Huracán-Vélez Sarsfield e Independiente-Central Córdoba.

Domingo 22 de noviembre: Estudiantes-Aldosivi, Patronato-Gimnasia y San Lorenzo-Argentinos Juniors.

Lunes 23 de noviembre: Godoy Cruz-Rosario Central y Newell's Old Boys-Talleres.

- Clasificación:

Grupo 1

PJ PG PE PP GF GC DF PTS

.1. Atlético Tucumán 3 3 0 0 9 3 6 9

.2. Arsenal 3 1 1 1 3 2 1 4

.3. Unión 3 1 1 1 3 3 0 4

.4. Racing Club 3 0 0 3 1 8 -7 0

Grupo 2

PJ PG PE PP GF GC DF PTS

.1. Colón 3 2 1 0 6 1 5 7

.2. Independiente 3 1 2 0 2 1 1 5

.3. Defensa y Justicia 3 0 2 1 2 5 -3 2

.4. Central Córdoba 3 0 1 2 2 4 -2 1

Grupo 3

PJ PG PE PP GF GC DF PTS

.1. Banfield 3 3 0 0 8 3 5 9

.2. River Plate 3 2 0 1 4 4 0 6

.3. Rosario Central 3 1 0 2 5 7 -2 3

.4. Godoy Cruz 3 0 0 3 1 4 -3 0

Grupo 4

PJ PG PE PP GF GC DF PTS

.1. Talleres 3 2 1 0 5 2 3 7

.2. Boca Juniors 3 2 0 1 4 2 2 6

.3. Newell's Old Boys 3 1 0 2 5 7 -2 3

.4. Lanús 3 0 1 2 4 7 -3 1

Grupo 5

PJ PG PE PP GF GC DF PTS

.1. San Lorenzo 3 2 1 0 6 1 5 7

.2. Argentinos Juniors 3 1 1 1 1 1 0 4

.3. Aldosivi 3 1 1 1 2 4 -2 4

.4. Estudiantes 3 0 1 2 0 3 -2 1

Grupo 6

PJ PG PE PP GF GC DF PTS

.1. Huracán 3 2 1 0 6 4 2 7

.3. Vélez Sarsfield 3 1 2 0 4 3 1 5

.3. Gimnasia 3 1 1 1 7 5 2 4

.4. Patronato 3 0 0 3 1 6 -5 0.