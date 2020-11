Rio estudia realizar su Carnaval en julio debido a la pandemia =(Fotos archivo+Video)= Río de Janeiro, 17 Nov 2020 (AFP) - Rio de Janeiro estudia realizar su famoso carnaval en julio de 2021, dijeron este martes las escuelas de samba, luego de que la pandemia del nuevo coronavirus les obligara a posponer la fiesta que debía celebrarse en febrero.La nueva fecha dependerá de la existencia de una vacuna, su disponibilidad y de si el gobierno brasileño acepta declarar el feriado nacional en julio, dijo la Liga Independiente de Escuelas de Samba de Rio de Janeiro (LIESA), organizadora del desfile anual de carnaval."Las escuelas de samba decidieron que si existe una vacuna y el feriado nacional es decretado, el desfile será en julio", dijo el vocero de LIESA, Vicente Dattoli.Las escuelas "se reunieron ayer y, con mayor optimismo debido a las noticias sobre la eficiencia de las vacunas, sienten que ahora es posible fijar una fecha" que sería el 11 y 12 de julio, le dijo Dattoli a la AFP. Sin embargo, subrayó que "sin una vacuna, no hay nada que hacer".El carnaval es tradicionalmente celebrado en febrero o marzo, justo antes de la cuaresma.Pero con el avance del covid-19 en Brasil, LIESA decidió en septiembre posponer de forma indefinida la edición de 2021.Con más de 166.000 víctimas fatales, Brasil es el segundo país con mayor número de muertos por la pandemia, después de Estados Unidos.El carnaval de Rio es el mayor del mundo y una pesadilla para cualquier epidemiólogo durante una pandemia: una marea de personas bailando en las calles y agolpándose en el icónico Sambódromo de la ciudad para ver apoteósicos desfiles protagonizados por pequeños ejércitos de percusionistas y bailarines.El evento atrae cada año a millones de turistas a esta ciudad costera. Las escuelas de samba pasan la mayor parte del año preparando los espectáculos que presentarán en el Sambódromo.Pero no todos creen que realmente conseguirán desfilar en julio. Mangueira, una de las más tradicionales escuelas de samba de Rio, dijo que aún están expectantes. "Mangueira no ha hecho nada aún. Ni siquiera tenemos una temática preparada", comentó el vocero de la escuela, Rubem Machado.Machado dijo que son necesarios nueve meses para preparar un desfile entero. "Pero nos apresuramos, seis meses son suficientes", dijo a la AFP.La pandemia también forzó a Rio a cancelar su tradicional conmemoración de Año Nuevo en la playa de Copacabana.El primer caso del nuevo coronavirus en el país y en América Latina fue anunciado justo el miércoles de cenizas en Sao Paulo, un día después del feriado de carnaval, que también aglomera a miles de personas en la capital económica de la región. jhb/ft/pr/jm/ll -------------------------------------------------------------

