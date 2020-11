Puerto Rico recibirá medicamento que podría evitar la hospitalización por covid-19

Unos técnicos de laboratorio empaquetan en bolsas de plástico las pruebas del coronavirus realizadas en San Juan (Puerto Rico). EFE/ Jorge Muñiz/Archivo

San Juan, 18 nov (EFE).- El Departamento de Salud de Puerto Rico informó que en breve recibirá un medicamento conocido como Bamlanivimab que se espera se convierta en alternativa para pacientes contagiados por la covid-19 sin necesidad todavía de ser hospitalizados pero con riesgo de desarrollo grave de la enfermedad.

La subsecretaria de Salud de Puerto Rico, Iris Cardona, informó que el tratamiento consiste de un anticuerpo monoclonal que se administra por vía intravenosa al contagiado.

La funcionaria detalló que para que sea efectivo debe administrarse en los primeros 10 días desde que se hace el diagnóstico y que es un proceso ambulatorio y gratuito.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés) ya autorizó el tratamiento para casos de emergencia.

Cardona dijo que cuando se administra el Bamlanivimab el paciente recibe una especie de inmunidad que neutraliza el coronavirus y eso podría evitar que se agrave su salud.

El Departamento de Salud de Puerto Rico supervisará la asignación del medicamento y coordinará su distribución.

Cardona indicó que el medicamento puede ser utilizado en pacientes mayores de 12 años de edad y en casos en los que la persona no esté gravemente enferma ni necesite oxígeno.

Además, no debe presentar condiciones ni criterios de hospitalización

"Con el Bamlanivimab podemos evitar que un paciente positivo a la covid-19, que no está muy mal pero que tiene ciertos criterios de riesgo, se complique y tenga que ser hospitalizado", subrayó.

"Lo importante es identificar los factores de riesgo de esos pacientes para administrarle el medicamento antes de que se ponga grave para que no llegue al hospital", indicó.

El Bamlanivimab todavía no está disponible la venta y el Departamento de Salud, durante las próximas 24 horas, a través de su dirección en internet, anunciará el proceso de solicitud.

La cartera de Salud detalló que, de acuerdo a los estudios disponibles, el anticuerpo monoclonal podría beneficiar también a pacientes de 65 años o más que a pesar de no presentar criterios de hospitalización presentan riesgos de enfermedad severa como la obesidad, enfermedad renal crónica, diabetes o sistema inmunológico débil.

En el grupo de personas de 55 a 64 años de edad con enfermedades cardiovasculares, hipertensión o enfermedad respiratoria crónica también será de utilidad.