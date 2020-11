Polonia.- Miles de personas vuelven a salir a las calles de Varsovia para protestar por la reforma del aborto en Polonia

VARSOVIA, 18 (DPA/EP)



Miles de personas han renovado las protestas contra la reforma del aborto en Polonia y han salido de nuevo a las calles de la capital, Varsovia, en medio de una gran presencia policial.



La protesta, organizada por la Huelga Nacional de Mujeres, iba a ser un bloqueo frente al Parlamento polaco, pero esta idea no ha podido materializarse porque durante el día el edificio ha sido acordonado por la Policía.



Así, la multitud ha comenzado a marchar a través del centro de Varsovia, como ya hicieron miles de personas durante días después del fallo emitido por el Tribunal Constitucional polaco, que decretó contrario a la Constitución el aborto en caso de malformaciones en el feto a finales de octubre.



No obstante, el fallo, que prácticamente prohíbe el aborto en Polonia, aún no ha sido publicado en el boletín del estado, una condición necesaria para que la nueva normativa entre en vigor.



El enfado de los manifestantes se concentra en Jaroslaw Kaczynski, el líder del partido gobernante polaco, Ley y Justicia (PiS), formación que impulsó la demanda presentada ante el Tribunal Constitucional, entendiendo que la legislación actual legaliza de facto la eugenesia. También contra la Iglesia católica, que se ha posicionado en contra del aborto reiteradamente.



La redacción vigente de la ley permite interrumpir un embarazo en caso de que exista una probabilidad muy alta, que no ocurrencia, de una discapacidad o enfermedad grave del feto.



La situación actual de la legislación sobre el aborto, conocida como "compromiso sobre el aborto", se estableció en 1993. Desde entonces, ni los partidarios de liberalizar la ley ni los defensores de restringir aún más el acceso habían tenido éxito en sus esfuerzos.



En 2019, el aborto por malformación del feto supuso el 97 por ciento de los 1.110 abortos que se practicaron en hospitales polacos. El síndrome de Down fue la justificación de más del 40 por ciento de los abortos legales practicados en el país el año pasado.



Actualmente, el aborto también es legal en el país si el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la madre, así como cuando es resultado de violación o incesto.

