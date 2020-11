Plan verde del Reino Unido muestra cuán lejos está del cero neto

(Bloomberg) -- Boris Johnson presentó el miércoles un amplio paquete de medidas destinadas a reducir a cero la contaminación de gases de efecto invernadero de Gran Bretaña para mediados de siglo. El anuncio muestra todo lo que demorará ese camino.El plan de 10 puntos del primer ministro cubre desde automóviles diésel hasta hidrógeno y energía eólica marina. Es uno de los mayores paquetes de medidas climáticas establecidas por un primer ministro británico, e incluso le valió ciertos elogios de Greenpeace, debido a que el Reino Unido está intentando posicionarse como líder mundial en cambio climático antes de ser el anfitrión de las conversaciones globales el próximo año.

Pero los expertos dijeron que el Gobierno tendrá que duplicar los 12.000 millones de libras (US$16.000 millones) que propuso, y elaborar un plan más detallado si quiere lograr la neutralidad de carbono para 2050. Algunos análisis realizados por el Comité de Cambio Climático (CCC) del Reino Unido, que es independiente y monitorea el progreso de la nación hacia sus objetivos climáticos a largo plazo, mostraron que Gran Bretaña ni siquiera está en camino de alcanzar su objetivo anterior de reducir las emisiones en un 80% en los próximos 30 años.

“Sobre la base de los detalles publicados hasta ahora, estas medidas no serán suficientes para alcanzar las emisiones cero neto para 2050”, dijo Victoria Cuming, analista de Bloomberg NEF. El documento completo aún no se ha publicado.

Los planes del Reino Unido también se verán favorecidos por el creciente impulso mundial para hacer frente al cambio climático. El presidente electo de EE.UU., Joe Biden, ha prometido establecer un objetivo para que el país sea cero neto para 2050, lo que, combinado con las recientes promesas de China y Japón, significará que ocho de las diez economías más grandes tienen compromisos de neutralidad de carbono.

Políticas conflictivas

Muchos de los nuevos objetivos del Reino Unido están en línea con lo que las empresas y el CCC han estado pidiendo para descarbonizar el transporte y la industria, dos de las áreas más difíciles de limpiar. Eso incluye un plan de 5 gigavatios de capacidad de hidrógeno para 2030.Otros han sido más polémicos, como la decisión de prohibir la venta de nuevos automóviles diésel y de gasolina a partir de 2030. El Gobierno llegó a un acuerdo con la industria automotriz retrasando la prohibición de los híbridos hasta 2035. No detalla cómo aumentaría el uso de automóviles eléctricos en la próxima década. Solo el 8,5% de los automóviles vendidos en los tres meses hasta septiembre en el Reino Unido fueron eléctricos.

“Alcanzar el objetivo cero neto del Gobierno exige que pasemos a descarbonizar todos los edificios para 2050”, dijo Darren Jones, presidente del Comité de Negocios y Energía del Parlamento.

Nuevo gasto

Algunos observadores del clima también criticaron la falta de nuevas inversiones detrás de los planes.

Una portavoz del Gobierno del Reino Unido dijo que habría al menos 3.000 millones de libras de nuevos fondos, además de los cerca de 9.000 millones de libras de los compromisos existentes este año. El Gobierno espera que las empresas contribuyan hasta tres veces más de lo que él está gastando, o 36.000 millones de libras, dijo el ministro de Negocios, Nadhim Zahawi, a Bloomberg Television.Si bien los planes de gasto ecológico del Reino Unido están a la par de lo anunciado por la vecina Francia, están muy lejos de los esfuerzos de recuperación verde de Angela Merkel en Alemania. Por ejemplo, la promesa de Johnson de gastar hasta 500 millones de libras en hidrógeno es solo una fracción de los 9.000 millones de euros (US$11.000 millones) previstos por el Fondo de Recuperación de Alemania para construir 15 gigavatios de capacidad de hidrógeno limpio.

Empleos verdes

El miércoles, Johnson dijo que la propuesta crearía 250.000 nuevos empleos, muchos de ellos en partes del antiguo corazón industrial en el norte de Inglaterra que votaron por su Partido Conservador por primera vez en las elecciones de diciembre de 2019.

Pero sus iniciativas están demasiado fragmentadas, dijo Nick Molho, director ejecutivo de Aldersgate Group, que presiona al Gobierno para que tome medidas más enérgicas contra el cambio climático en nombre de empresas como Siemens AG, Sky Ltd. y Tesco Plc.

“El primer ministro debe integrar el objetivo de cero neto en todos los departamentos gubernamentales y abordar la falta de compromisos políticos a largo plazo que aún están frenando el progreso en algunas partes de la economía”, dijo.

