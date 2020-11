PIB de Chile supera pronóstico en 3T por sector minorista

(Bloomberg) -- La economía de Chile creció más rápido de lo esperado en el tercer trimestre, recuperándose en parte de la profunda contracción provocada por el coronavirus, a medida que el Gobierno aumenta el estímulo y reduce los confinamientos.

El producto interno bruto se expandió un 5,2% con respecto al período de tres meses anterior, más que la estimación mediana de un aumento de 4,9% de los analistas encuestados por Bloomberg. Respecto del año pasado, la economía registró una contracción del 9,1%, informó el martes el Banco Central.

Chile se encuentra en una posición más sólida, a medida que emerge de las estrictas restricciones impuestas para contener el virus que diezmaron el crecimiento. Los consumidores han aprovechado los retiros anticipados de pensiones para comprar bienes, desde productos electrónicos hasta automóviles, y pagar deudas, mientras que el precio del cobre, la principal exportación del país, ha aumentado de manera sostenida. Aun así, una reescritura de la Constitución de la nación puede traer mayor incertidumbre en el futuro.

“Hubo una recuperación de la mano del consumo e impulsada por el desconfinamiento y estímulos”, señaló Sebastián Díaz, economista jefe de Pacifico Research. “La inversión se recupera muy poco”.

El comercio minorista aumentó 25,1% durante el trimestre, mientras que el sector manufacturero repuntó un 6,6%, según el banco central. Por otro lado, el sector minero retrocedió un 0,3%.

Segunda ronda

A fines de julio, el Congreso de Chile aprobó una ley que permite a los ciudadanos retirar el 10% de sus ahorros para pensiones, lo que lleva a US$16.000 millones en retiros totales distribuidos en los meses siguientes. Una propuesta que permitiría una segunda ronda de retiros de dinero de jubilación está avanzando en el Congreso y puede convertirse en ley en las próximas semanas.

Al mismo tiempo, el banco central se ha comprometido a mantener su tasa de interés de referencia cerca de cero para ayudar a la recuperación. El Gobierno del presidente, Sebastián Piñera, también ha ampliado las medidas para apoyar la economía y en septiembre anunció un plan de subsidio laboral de un valor aproximado de US$2.000 millones.

Existen señales de que la actividad cobró fuerza al final del tercer trimestre. El desempleo cayó por segundo mes consecutivo en septiembre, mientras que el comercio minorista, la producción industrial y la manufactura aumentaron.

Mientras tanto, Chile ahora tiene aproximadamente 9.300 casos de coronavirus activos, frente a más de 58.000 en mayo, al tiempo que las tasas de positividad de las pruebas han caído al 4% desde casi 40%. Solo el 7% de los municipios del país están en cuarentena y el resto del país está en medio de la reapertura.

Los analistas esperan que la economía de Chile se contraiga un 5,8% este año antes de recuperarse en 2021, según una encuesta de Bloomberg.

