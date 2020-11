Participación de China en mercado de bonos de EE.UU. se reduce

(Bloomberg) -- La proporción de la deuda estadounidense en manos de inversores extranjeros sigue disminuyendo.

La posición de China cayó en septiembre a su mínimo desde febrero de 2017, y según algunas medidas, la nación fue el mayor vendedor de bonos del Tesoro. El mayor tenedor no estadounidense, Japón, descargó deuda del gobierno estadounidense por segundo mes consecutivo. La titularidad extranjera del mercado de US$20,4 billones se ha estado retirando durante una década, mientras que los compradores nacionales –desde fondos mutuos hasta planes de pensiones–, han llenado el vacío.

Por supuesto, este año la Reserva Federal ha sido el actor nacional más importante, tomando unos US$2 billones desde marzo como parte de sus esfuerzos para contrarrestar el costo económico de la pandemia de covid-19. Sin embargo, a pesar de su mano dura, la Fed todavía sigue el papel de muchos otros bancos centrales importantes en sus mercados nacionales de bonos soberanos.

Las compras de la Fed han ayudado a contener los costos de endeudamiento del gobierno, manteniendo el rendimiento a 10 años por debajo del 1%. Las compras se producen cuando el Tesoro está en camino de emitir una cantidad de deuda sin precedentes –más de $ 4 billones– para financiar los gastos de ayuda. Sin embargo, en vista de que es probable que la oferta de deuda aumente a medida que los casos de virus explotan de nuevo, el mercado del Tesoro necesita todos los compradores que pueda conseguir, nacionales y extranjeros.

El presidente electo, Joe Biden, pidió al Congreso esta semana aprobar un proyecto de ley de US$2,4 billones para apuntalar la economía. Más de 10 millones de trabajadores perderán sus prestaciones por desempleo a finales de diciembre, según economistas de Deutsche Bank y Evercore ISI.

En cuanto a la demanda necesaria para igualar toda esa oferta, China perdió su estatus como el mayor tenedor de bonos del Tesoro no estadounidense contra Japón hace más de un año. E incluso cuando las reservas de Japón en septiembre se mantuvieron cerca de su máximo histórico, la participación de la nación en la deuda total del gobierno de EE.UU. ha disminuido a un mínimo histórico de 6,3%, según Jefferies.

“La demanda de los inversores japoneses, y de los inversores extranjeros en general, no sigue el ritmo de la emisión”, afirman los economistas de Jefferies Thomas Simons y Aneta Markowska en una nota.

Hasta ahora, la Fed no parece estar en riesgo de alterar permanentemente la diversidad de la base de compradores de deuda estadounidense. Y ni la Fed ni el Tesoro probablemente deseen que EE.UU. refleje el mercado de deuda soberana de Japón, que está dominado por el banco central y los inversores locales.

Es poco probable que ese tipo de escenario ocurra pronto. Cuando se trata de la propiedad de los bonos soberanos de su país de origen, la Fed en la actualidad está por detrás de muchas de sus contrapartes de bancos centrales –como el Banco de Japón e incluso el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda– por un amplio margen.

Aún así, la participación de la Fed puede tener espacio para crecer si naciones como China continúan dando un paso atrás al tiempo que la oferta de bonos del Tesoro se dispara.

“A nivel de país, nuestras estimaciones ajustadas por valoración sugieren que China reanudó las ventas netas de bonos del Tesoro de EE.UU. y fue el mayor vendedor neto de bonos del Tesoro en septiembre, mientras que el Reino Unido fue el mayor comprador neto”, escribió la estratega de Goldman Sachs Group Inc. Vickie Chang en una nota. La empresa realiza ajustes por movimientos en monedas y rendimientos de renta fija durante el período para capturar mejor los cambios reales en los flujos de inversión.

Nota Original:China’s Role in U.S. Bond Market Shrinks With Other Foreigners

©2020 Bloomberg L.P.