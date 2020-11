Olimpiadas de Tokio prevén informe provisional en diciembre

(Bloomberg) -- Tokio 2020 planea publicar un informe provisional el próximo mes sobre cómo organizar de manera segura el evento para atletas y personal en medio de la pandemia de coronavirus, manifestó el líder ejecutivo, Toshiro Muto, en una conferencia de prensa.

Se trata de la primera vez que se aplazan los Juegos Olímpicos, que se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, desde que comenzaron los juegos modernos en el siglo XIX. Antes de la decisión de retrasar el evento, Japón esperaba que asistieran unos 600.000 visitantes extranjeros y más de 11.000 atletas.

El martes, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, visitó la aldea olímpica y el recién construido National Stadium, el lugar principal donde se celebrarán los juegos. Reiteró que alentará firmemente el uso de la vacunación por cortesía y respeto al público japonés.

Nota Original:Tokyo Olympics Plans Interim Report for Next Month, Muto Says

©2020 Bloomberg L.P.