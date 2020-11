Nicolás González, la figura impensada que ayudó a un Messi terrenal

El jugador Nicolás González, de Argentina, celebra un gol, el 17 de noviembre de 2020, en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Catar entre las selecciones de Perú y Argentina en el estadio Nacional en Lima (Perú). EFE/Sebastián Castañeda

Buenos Aires, 18 nov (EFE).- Con dos goles en dos partidos y una gran actuación, Nicolás González, que no se perfilaba como titular, se erigió como la figura de los dos últimos encuentros del 2020 de una selección argentina que por primera vez en mucho tiempo no necesitó de un Lionel Messi extraordinario para celebrar.

El seleccionador, Lionel Scaloni, sorprendió al poner al delantero del Stuttgart como lateral por izquierda en lugar del lesionado Nicolás Tagliafico el jueves pasado ante Paraguay en la Bombonera.

La apuesta le salió bien al técnico porque el atacante anotó de cabeza a los 40 minutos el gol con el que la Albiceleste empató el partido ante Paraguay (1-1).

El delantero no solo anotó sino que no pasó grandes sobresaltos en la marca y fue uno de los puntos altos del equipo, sobre todo cuando pasó al ataque.

Su buen desempeño hizo que el entrenador lo incluyera en la alineación titular este martes ante Perú.

Con Tagliafico ya recuperado, Scaloni puso a González como delantero por la izquierda y dejó en el banquillo a Lucas Ocampos, que no tuvo un buen partido ante los paraguayos.

Entre los convocados también se encontraba el histórico Ángel Di María, pero Scaloni se decidió por el delantero del Stuttgart.

A los 17 minutos, Tagliafico y Giovani Lo Celso armaron una jugada colectiva por la izquierda del ataque con pases cortos y rápidos hacia adelante. El centrocampista del Tottenham llegó a la línea del fondo y envió un centro atrás que González cambió por gol con una precisa definición con la pierna izquierda.

El 0-2 definitivo lo hizo Lautaro Martínez a los 28 minutos.

"Entendemos que los rivales son difíciles, cualquiera le gana a cualquiera en estas eliminatorias. Nosotros intentamos que nos vean como una selección difícil. En ningún momento nos sentimos superados", dijo Scaloni tras la victoria ante Perú.

MESSI, PARTICIPATIVO PERO TERRENAL

El capitán albiceleste, acostumbrado a ser el actor protagónico de los goles argentinos, no participó en ninguno de los tres tantos que hizo la Albiceleste en esta doble jornada.

Sin embargo, estuvo activo, bajó al centro del campo para sumarse a la creación de las jugadas ofensivas y mostró pinceladas de su nivel con algunas gambetas y pases filtrados.

El delantero del Barcelona jugó ambos partidos, no fue sustituido, y terminó visiblemente cansado tras el encuentro en Perú.

Messi se movió con libertad por el frente del ataque, sobre todo como delantero por derecha y como enganche, por detrás de Martínez.

"Estoy contento por la victoria, lo necesitábamos después del otro día que no pudimos ganar, sobre todo en el segundo tiempo que fuimos superiores y no tuvimos la suerte de poder convertir. Hoy hicimos un gran partido, llegaron los goles, creamos muchísimas situaciones y se ganó, que es importante porque las eliminatorias siempre son complicadas", dijo Messi el martes.

LO PEOR: LA LESIÓN DE PALACIOS

El centrocampista Exequiel Palacios sufrió el jueves una lesión en la zona lumbar durante el partido ante Paraguay que lo tuvo internado cuatro días y lo alejará de la competición al menos tres meses.

El jugador del Bayer Leverkusen padeció un "traumatismo directo en la zona lumbar paravertebral izquierda, constatándose fractura de apófisis transversas de columna lumbar" al recibir un golpe del delantero paraguayo Ángel Romero.

"Nos pegó a todo el grupo en general, es un chico muy querido y que por fin empezábamos a tener en la selección para empezar un ciclo que podía ser brillante en su carrera. Pero es un stop importante para él. Es un chico extraordinario", dijo Scaloni al ser consultado por el centrocampista de 22 años.

EL 2020 DE ARGENTINA Y LO QUE VIENE

Argentina terminará el 2020 segundo en las eliminatorias sudamericanas con 10 puntos, solo por detrás de Brasil que tiene 12 porque ganó sus cuatro partidos.

Le siguen Ecuador (9), Paraguay (6), Uruguay (6), Chile (4), Colombia (4), Venezuela (3), Perú (1) y Bolivia (1).

La Albiceleste venció a Ecuador (1-0) y a Bolivia (1-2), empató con Paraguay (1-1) y superó a Perú (0-2).

En marzo de 2021 recibirá a Uruguay y visitará a Brasil.

Sebastián Meresman