Mir, protagonista de excepción en la pelea por el subcampeonato

El piloto de Moto GP, Joan Mir (Suzuki Ecstar) rueda en el circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia) donde se disputó el GP Comunitat Valenciana. EFE/Kai Försterling

Redacción deportes, 18 nov (EFE).- El español Joan Mir (Suzuki GSX RR), campeón del mundo de MotoGP 2020, será el protagonista de excepción en el circuito portugués de Portimao, escenario por primera vez en la historia de un Gran Premio de Portugal de MotoGP, de la pelea por el subcampeonato del mundo de la categoría reina.

Así, resuelta la duda del campeón, que llegará "relajado" y con ganas de "disfrutar" del título recién conseguido, algunos de sus rivales tendrán que pelearse por el honor de ser segundo tras él y ese objetivo quienes más "a tiro" lo tienen son el italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), brillante vencedor de la segunda carrera en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste, y el español Alex Rins (Suzuki GSX RR).

Apenas cuatro puntos separan a uno del otro, aunque si algo hay que sacar como conclusión de la extraña e inusual temporada 2020, es que no se puede dar nada por sentado ya que detrás de ellos hay hasta cuatro pilotos que, al más mínimo fallo de cualquiera de los dos podría superarlo en la tabla final de puntos.

Nos estamos refiriendo a los españoles Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) y Pol Espargaró (KTM RC 16), cuarto y séptimo respectivamente, además del francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), quinto, y el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP20), sexto.

Es obvio que para Joan Mir será un fin de semana tranquilo, sin la presión de tener que buscar el título mundial, que ya ostenta matemáticamente, por lo que sin esa tensión añadida, no sería de extrañar que el piloto de la Suzuki GSX RR buscase una segunda victoria con la que endulzar aun más una temporada que para él se podría calificar de "ensueño", a pesar de las circunstancias tan dramáticas en las que ha estado rodeada por la pandemia del coronavirus.

Uno de los aspectos más interesantes de la última cita de la temporada va a ser su escenario, el circuito del Algarve, Portimao, en el que nunca han rodado las actuales MotoGP y que por ello pone "a cero", el contador de todos los pilotos y ahí es donde la valía y la rapidez en la puesta a punto de las motos para un trazado que todos han definido como "muy entretenido", se convertirá en un factor determinante para el día de la carrera.

Con Mir sin ninguna tensión, y Morbidelli y Rins con el subcampeonato como objetivo, el interés ya está garantizado y a esa pelea se unirán todos los anteriores, además del australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP20), al que la victoria se le ha negado en la actual temporada y seguramente le gustaría conseguirla para llegar al equipo oficial italiano de Ducati la próxima temporada con un nuevo triunfo, aunque ese objetivo también lo buscará el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V).

El japonés ha sido uno de los pilotos que también ha dado un paso adelante en su rendimiento, como Joan Mir, pero al que por un motivo u otro se le ha negado el podio y seguro que intentará conseguirlo en la última carrera del año.

Otro de los pilotos a tener en cuenta, por su condición de "local", tendría que ser el portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16), que seguro que se conoce mejor que nadie el trazado del Algarve y también sus principales "secretos", por lo que quizás sea el único que cuenta con "cierta ventaja" de salida.

En la última carrera del año casi todos, por no decir todos, saldrán al asfalto con la intención de marcharse "de vacaciones", con un buen sabor de boca, por lo que no se podrá desdeñar el rendimiento de pilotos como el veterano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP19), Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) u otros más jóvenes como Brad Binder (KTM RC 16), Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V) o Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP20).

Juan Antonio Lladós