Millones se han invertido en nuevos cruceros, sin ningún destino

(Bloomberg) -- Normalmente, cuando un nuevo barco termina de construirse en un astillero, es motivo de fiesta, con ejecutivos en trajes elegantes y champán. Pero cuando el brillante barco de ultralujo de 596 pasajeros Silver Moon se unió a la élite de la marca Silver Cruises de Royal Caribbean Group a fines de octubre –la culminación de un proyecto de US$380 millones y 20 meses– hubo poca pompa. No había ningún medio disponible en el astillero italiano para corear “oh” y “ahh” sobre características de diseño tan exquisitas como paneles Lalique a medida en el restaurante francés y camas Savoir hechas a mano en las suites superiores.

Esta vez, incluso los altos mandos de Royal Caribbean se retiraron de la celebración y realizaron una teleconferencia desde Miami. Y la entrega del barco, en Ancona, Italia, fue estremecedora. Después de todo, el Silver Moon no tiene adónde ir. En medio de restricciones fronterizas y una segunda ola de covid-19, es posible que tenga que esperar al menos hasta la primavera para hacer su viaje inaugural y comenzar a obtener algún tipo de beneficio.

“Es muy doloroso en muchos sentidos”, dice Jason Liberty, vicepresidente ejecutivo y director financiero de Royal Caribbean Group. “Toda esta energía, ya sea diseño, creación de actividades y lugares únicos, obviamente también se está invirtiendo dinero. Aceptamos la entrega del barco y no podemos hacer lo que mejor sabemos hacer: brindar las mejores vacaciones del mundo”.

Liberty no está solo en su frustración. Al menos 10 barcos, cuyo costo oscila entre US$75 millones y cerca de US$1.000 millones, terminaron la construcción en medio de la pandemia, lo que representa una inversión de la industria de más de US$3.840 millones. Tres buques adicionales debutaron a principios de año. La mayoría está estancada en patrones de espera hasta que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. y sus homólogos de todo el mundo den luz verde a un regreso al crucero.

Todos listos, sin ningún lugar adonde ir

En este punto del año pasado, 2020 se había pronosticado en el mundo de los cruceros como el comienzo de una década de auge para la construcción de barcos. Según una publicación de Cruise Industry News, el año comenzó con 117 cruceros ordenados para 2027, un nuevo récord en la historia de los cruceros. Después de todo, la creciente popularidad de la industria –32 millones de cruceros proyectados en 2020, frente a los 30 millones de 2019– hizo que el nuevo tonelaje se sintiera como una apuesta infalible. Ahora se siente como un costo hundido, que se suma a miles de millones de dólares en pérdidas trimestrales que algunas empresas ya estaban experimentando.

Marcas completamente nuevas, como Virgin Voyages solo para adultos y la lujosa Ritz-Carlton Yacht Collection, pueden estar entre las más afectadas. Han invertido en varios barcos, sin ingresos previos para sufragar los costos, solo para que su primer año planificado de operación desaparezca. Peor aún, atienden a un mercado de cruceros nuevo que puede ser especialmente escéptico en el mundo posterior a la pandemia. También se lanzará el próximo año una nueva marca de expedición de lujo Atlas Ocean Voyages, la cual ha agregado seguro médico para covid-19 de cortesía en sus tarifas con todo incluido.

La caída del auge

De los 13 barcos que terminaron de construirse en 2020, pocos han llevado pasajeros. Además del Silver Moon, incluyen el Celebrity Apex de 2.918 pasajeros construido en Francia, cuyas características de alta tecnología –como una plataforma “alfombra mágica” fuera del barco– elevó el costo a casi US$1.000 millones, y el Silver Origin de 100 pasajeros, que navegará por la región de Galápagos con suites con servicio de mayordomo.

Muchos de estos debuts deberían haber sido monstruos mediáticos para las empresas matrices de los barcos, ninguno más que el primer barco “estirado” de Windstar Cruises, que debutará a finales de este mes después de ser cortado por la mitad y vuelto a armar con 130 metros agregados a su sección media.

“¿Quién hubiera pensado hace un año que sacarías un barco y no lo pondrías inmediatamente en funcionamiento?”, pregunta Christopher Prelog, presidente de Windstar Cruises. Originalmente debía zarpar el 29 de junio antes de un retraso en la entrega. Ahora el Star Breeze de Windstar se mantendrá en su lugar hasta fines de marzo, lo que le costará a la compañía aproximadamente US$1 millón por semana en tarifas perdidas.

El lado positivo

Lo bueno, dice Prelog, es que los traspasos virtuales evitan el estrés de último minuto de preparar un barco para los huéspedes. “El enfoque ahora es mantenerlo para que cuando los invitados suban a bordo, todavía tenga ese factor brillante y novedoso”.

Luego están los retrasos en la construcción, que suelen ser una mala noticia. Han sido comunes este año, debido a los cierres temporales de los astilleros, una buena noticia en estos días, dado que los ejecutivos rara vez firman los cheques más grandes hasta que el trabajo está terminado. Algunos barcos se retrasaron hasta 10 meses, y ahora está previsto que más de dos docenas debuten en 2021. Eso debería ayudar a minimizar la pérdida de efectivo hasta que se reanuden los viajes, lo que puede no suceder hasta bien entrado el próximo año, dependiendo de la reapertura de las fronteras y si la industria puede demostrar que las operaciones son seguras antes de que se implemente ampliamente una vacuna.

Además, las marcas estarán armadas con mucho entusiasmo cuando sea seguro zarpar nuevamente. Los nuevos barcos, como el próximo Mardi Gras de 5.282 pasajeros de Carnival, equipado con la primera montaña rusa en el mar, tienden a atraer a los leales que quieren ser los primeros a bordo, así como a los viajeros nuevos en cruceros que buscan probar lo último y lo mejor.

¿Todo este rumor de barcos nuevos ayudará a la industria a recuperarse de las imágenes del invierno pasado, de funcionarios de salud con trajes de materiales peligrosos que investigan los brotes de covid-19 a bordo? Barbara Muckermann, directora de marketing de Silversea, dice que sí, y tendrá tres barcos para exhibir el próximo año. “Los barcos nuevos brindan mucho entusiasmo por el marketing, y creo que eso es necesario”, agrega Liberty.

Aún así, eso solo es cierto si él y sus pares pueden persuadir al mercado de que navegar es seguro, un signo de interrogación que se avecina, dado que al menos tres compañías de barcos pequeños ya han experimentado brotes de covid-19 a bordo de embarcaciones desde que reanudaron la navegación este verano, incluso frente a estrictas precauciones, como operar en una llamada “burbuja”, en la que todos los pasajeros se ponen en cuarentena y se someten a una prueba de PCR antes de abordar.

El brillo y el glamour son geniales, dice Prelog de Windstar, quien agrega que “la seguridad para navegar tiene que ser el mensaje principal”.

Nota Original:Almost $4 Billion in New Cruise Ships Ready to Sail, Stay Docked

©2020 Bloomberg L.P.