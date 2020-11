Mila Ximénez se rompe al hablar de la muerte de Aless Lequio

18/11/2020 MILA XIM�NEZ EUROPA ESPA�A SOCIEDAD TELECINCO



MADRID, 18 (CHANCE)



Hoy la mayoría de españoles han leído la entrevista de Ana Obregón en la revista ¡HOLA! haciendo parones entre hoja y hoja por la emoción que les daba leer las palabras de una madre que expone públicamente el dolor que siente por la pérdida de un hijo. En Sálvame han hablado de esta entrevista y Mila Ximénez no ha podido evitar ponerse a llorar al hablar de lo mal que lo ha tenido que pasar la actriz con la muerte de su hijo.



Mila Ximénez quizás es la colaboradora que mejor se ha puesto en la piel de Ana Obregón ya que está en plena lucha contra el cáncer y lo cierto es que no ha podido evitar echar lágrimas al empatizar con esos padres que se han quedado sin el ser que más querían, su hijo: "Todavía no estoy familiarizada con la palabra cáncer, pero que cuando te dan un palazo de este tipo...".



Cuando ha soltado estas palabras Mila se ha emocionado porque sabe de primera mano lo que es luchar contra un cáncer cuando menos te lo esperas, pero evidentemente no ha querido hacer comparaciones porque no es lo mismo pasarlo una madre, que ver como tu hijo, de 27 años, se va de este mundo porque pierde ese batalla.



La colaboradora ha intentado seguir como podía y ha confesado que entiende muy bien a Ana y Alessandro Lequio porque "Que te digan que un hijo se te va, es muy duro". De esta manera, la colaboradora se ha dejado ver de lo más vulnerable posible, pero entendiendo a la perfección lo que está pasando esa familia.