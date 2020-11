Medvedev a 'semis' del Masters tras ganar a Djokovic, Schwartzman eliminado

El ruso Daniil Medvedev se clasificó para las semifinales del Masters tras vencer al número uno mundial serbio Novak Djokovic por 6-3 y 6-3, este miércoles en Londres, en la segunda jornada del grupo 'Tokio 1970'.

Este resultado tiene además el efecto de eliminar matemáticamente a Diego Schwartzman, noveno del ránking ATP, que unas horas antes había registrado su segunda derrota en dos partidos al caer 6-3, 4-6 y 6-3 ante el alemán Alexander Zverev.

El jugador argentino necesitaba la victoria de Djokovic sobre Medvedev para poder llegar a la tercera jornada con opciones, algo que no se dio.

Djokovic, cinco veces campeón del Masters durante su carrera y que había comenzado en el torneo el lunes con una victoria fácil en dos sets ante Schwartzman, necesita ahora ganar a Zverev el viernes en la tercera jornada para estar en las semifinales.

Medvedev, cuarto del mundo y reciente campeón en el Masters 1000 de París-Bercy, había vencido en la primera jornada a Zverev y se confirma por ahora como el gran rival a batir en este Masters, tras asegurar por la vía rápida clasificarse como líder de su grupo.

"Siempre me gusta jugar contra Novak, uno de los mayores campeones de nuestro deporte. Cuando era un niño le veía ganar sus primeros títulos del Grand Slam y para mí es un sueño hecho realidad cuando me enfrento a él", declaró el ruso de 24 años después del partido, en el que dio una auténtica lección a su ídolo.

"Estoy muy contento por haberle derrotado. He sacado bien y he jugado bien en los puntos importantes. Creo que él no jugó su mejor tenis hoy (...) Pero hasta ganarle en uno de sus días malos es algo difícil", afirmó.

Medvedev solo concedió una bola de 'break' al serbio y además pudo salvarla.

Por contra, Djokovic vio cómo su rival le quebraba su saque en tres ocasiones, dejándole sin opción de pelear por la victoria.

Djokovic no puede clasificase como líder de su grupo, como tampoco Rafa Nadal en el suyo tras perder el martes ante Dominic Thiem, por lo que aunque los dos logren clasificarse no habrá un duelo entre los dos primeros del ránking en semifinales y el eventual duelo tendría que esperar a la final.

