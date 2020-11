Los Latin Grammy preparan una gala marcada por el coronavirus y el reguetón

Combo de fotograf�as de archivo que muestra, desde la izquierda, a los artistas de m�sica urbana, el colombiano J Balvin y los puertorrique�os Bad Bunny y Ozuna. EFE/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 18 nov (EFE).- Los Latin Gramy celebrarán este jueves su gran fiesta en un año especialmente duro por la pandemia del coronavirus, pero al mismo tiempo positivo para la música latina, que ha sonado como nunca en todo el mundo para acompañar en los tiempos difíciles.

Bajo el lema "la música nos humaniza", esta edición de los Latin Grammy será muy especial: los artistas no podrán reunirse como en otros años y conectarán con Miami (EE.UU.), sede parcial del evento, desde ciudades de todo el mundo para transmitir sus discursos y actuaciones.

Alejandro Fernández, Christian Nodal y Calibre 50 actuarán desde Guadalajara (México); Fito Páez y Nathy Peluso lo harán desde Buenos Aires; José Luis Perales, desde Madrid; Bad Bunny, desde San Juan; y Anitta, desde Río de Janeiro.

Curiosamente, la pandemia ha hecho que la fiesta de la música latina sea más global que nunca.

El MUNDO, ESCENARIO DE UNA GALA MARCADA POR LA PANDEMIA

No será la primera gala de premios que sigue este modelo "virtual", pues los Emmy de septiembre ya reunieron a las estrellas de Hollywood desde la distancia, con cámaras instaladas en sus propias casas.

Pero los Latin Grammy tendrán el reto de incorporar música, con actuaciones de todo tipo, desde espacios muy diferentes que tratarán de imitar esa energía que se crea cuando se comparte un mismo escenario.

Además, el coronavirus ha obligado a hacer cambios de última hora.

El cantante mexicano Carlos Rivera no podrá presentar la gala después de que una persona de su equipo, "muy cercana" a él, diera positivo en la prueba del coronavirus SARS-CoV-2 24 horas antes del evento.

"A pesar de que yo di negativo, no puedo poner en riesgo a nadie, especialmente a mis compañeras Ana Brenda Contreras y Yalitza Aparicio", explicó el propio Rivera.

Por ese motivo, no podrá participar en el homenaje a Julio Iglesias que iba a compartir con Natalia Jiménez.

En el resto de homenajes, Leslie Grace y Prince Royce se darán la mano para rendir tributo a Juan Luis Guerra; Juanes se ocupará de un homenaje a Roberto Carlos; y Rauw Alejandro, Ivy Queen, Víctor Manuelle, Ricardo Montaner y Jesús Navarro unirán fuerzas para ensalzar el legado de Héctor Lavoe.

J BALVIN, BAD BUNNY Y OZUNA DOMINAN LAS NOMINACIONES

Respecto a los premios, el colombiano J Balvin parte como favorito en los Latin Grammy gracias a sus trece nominaciones, y le sigue el puertorriqueño Bad Bunny con nueve.

Tras la polémica suscitada el año pasado por su poca participación, el reguetón ocupa este año lo más alto de las nominaciones gracias a la apertura de la Academia Latina, que incluso creó nuevas categorías para los géneros de reguetón, hip-hop y pop-rock.

Ozuna, con ocho; Anuel AA, con siete; Camilo y Carlos Vives, con seis cada uno; Kany García, con cinco; y Rosalía, Karol G y Residente, con cuatro cada uno, completan el listado de artistas con más opciones para llevarse el gramófono dorado.

Compiten en la categoría Álbum del año: Bad Bunny por "YHLQMDLG", Camilo por "Por primera vez", Kany García por "Mesa para dos", J Balvin por "Colores", J Balvin y Bad Bunny por "Oasis", Jesse & Joy por "Aire (Versión día)" y Natalia Lafourcade por "Un canto por México, Vol. 1".

Completan la lista "Pausa" de Ricky Martin, "La conquista del espacio" de Fito y "Cumbiana" de Carlos Vives.

Para la Grabación del Año, las candidatas son "Tusa" de Karol G y Nicky Minaj; "China" de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G con Ozuna y J Balvin; "René" de Residente; "Vete" de Bad Bunny; "Rojo" de J Balvin; y "Tutu" con Camilo y Pedro Capó.

También aspiran a este galardón "Cuando estés aquí" de Pablo Alborán, "Lo que en ti veo" de Kany García y Nahuel Pennisi, "Contigo" de Alejandro Sanz y "Solari Yacumenza" de Bajofondo con Cuareim1080.

