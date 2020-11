Los estudiantes convocan una nueva protesta tras choques violentos en Tailandia

El parlamento tailandés debate y vota estos días varias propuestas de reforma de la Constitución y los manifestantes, movilizados por el colectivo estudiantil Ratsadon (Pueblo), quieren instar a los diputados a aceptar todas las propuestas. EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Bangkok, 18 nov (EFE).- Los estudiantes tailandeses convocaron este miércoles una nueva protesta después de que la víspera las manifestaciones a favor de reformas democráticas se saldaran con 55 heridos, seis de ellos de bala, cerca del Parlamento en Tailandia

Las autoridades no han precisado las identidades de los heridos de bala ni el origen de los disparos ocurridos durante la protesta el martes en las que la Policía usó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a cientos de manifestantes antigubernamenales.

El Centro Médico de Emergencia Erawan indicó en su cuenta de Twitter que los heridos incluyen a 32 afectados por los gases lacrimógenos.

También hubo altercados entre los estudiantes y grupos progubernamentales con camisetas amarillas, el color del monarca Vajiralongkorn.

La Policía usó la fuerza para alejar a los estudiantes, pero permitió el paso cerca del parlamento a los manifestantes promonárquicos, que lanzaban proclamas para defender a la Casa Real y al Gobierno.

Entre el martes y el miércoles, los diputados debaten y votan la aceptación de varias propuestas de reforma presentadas por los grupos gubernamentales, la oposición y otra más progresista de la ONG iLaw, que cuenta con el apoyo de 100.000 firmas.

Los manifestantes movilizados por el colectivo estudiantil Ratsadon (Pueblo) quieren instar a los diputados a aceptar todas las propuestas de reforma constitucional.

La protesta de este miércoles no se celebra frente al Parlamento, como ocurrió la víspera con una dura respuesta de la policía, y los organizadores han convocado a los manifestantes en una intersección del centro de Bangkok, donde desde la mañana se han desplegado las fuerzas de seguridad.

Desde el pasado julio, los manifestantes prodemocráticos han organizado protestas pacíficas casi a diario, muchas de ellas multitudinarias, para exigir una nueva Constitución, ya que consideran la actual heredera de la antigua junta militar (2014-2019).

Uno de los artículos más polémicos es el referente al Senado, ya que no se elige en las urnas y los 245 senadores actuales han sido designados a dedo por la antigua junta militar.

Los estudiantes también piden la dimisión del primer ministro, Prayut Chan-ocha, y una reducción del poder de los militares, que han tomado el poder en 13 golpes de Estado desde 1932, y del rey para limitar su influencia en la política.

La reforma de la monarquía es la demanda más audaz y la que ha creado más fricciones con los sectores más conservadores de Tailandia, donde la ley de lesa majestad contempla penas de hasta 15 años de cárcel para quien critique a la familia real.

Vajiralongkorn, de 68 años y que ascendió al trono en 2016, despierta menos respecto que su difunto padre, el venerado Bhumibol Adulyadej, y sus largas estancias en Alemania son criticadas por los estudiantes.

El monarca, que se encuentra en Tailandia desde mediados de octubre, aumentó su poder al tomar control personal de varias unidades militares en Bangkok y de la fortuna real, valorada en al menos 35.000 millones de dólares (unos 29.000 millones de euros).