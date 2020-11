Los datos de las vacunas son muy buenos, los de las infecciones muy malos

Fotograf�a tomada el 23 de mayo de 2019, al director del instituto "Global Health and Emerging Pathogens", el bi�logo y experto en enfermedades infecciosas Adolfo Garc�a Sastre, mientras da unas explicaciones a Efe en su despacho en Nueva York. EFE/Kena Betancur

Nueva York, 18 nov (EFE).- El virólogo Adolfo García Sastre, que desarrolla una vacuna contra la covid-19 en el hospital Mount Sinai de Nueva York, asegura en una entrevista con Efe que los datos sobre las vacunas son "muy buenos", pero los aumentos de las infecciones son "muy malos", por lo que teme que sin medidas ni concienciación "estaremos a trancas y barrancas" con el virus hasta que la gente se pueda inmunizar.

"Los datos con las vacunas que están saliendo son muy buenos, pero los datos sobre el numero de infecciones que están subiendo son muy malos", dijo García Sastre en relación a los recientes anuncios realizados por las farmacéuticas Pfizer y Moderna, cuyas vacunas experimentales han demostrado en la fase tres de prueba una eficacia del 95 y del 94,5 % respectivamente.

El biólogo español explica que los datos preliminares ofrecidos por Moderna se hicieron después de que se hubiera detectado que 95 personas de las 30.000 que participan en los ensayos se contagiaron de covid-19.

Noventa de los contagiados habían recibido un placebo, es decir, no habían sido vacunados, mientras que los otros cinco afectados sí que habían sido inoculados con la vacuna que desarrolla Moderna.

"Todavía no sabemos con toda seguridad (la eficacia definitiva) pero es muy difícil que cambie porque son datos muy buenos", dice García Sastre, que apunta que se tendrán datos más fiables una vez que se hayan contagiado 1.000 participantes en las pruebas.

La eficacia podría mejorar o empeorar, pero por mucho que empeorara seguiría teniendo unos resultados muy buenos, explica el virólogo, que asegura que él incluso apoyaría una vacuna con el 30 % de eficacia porque supondría reducir en un tercio el número de muertes y hospitalizaciones.

UNA VACUNA PARA LA PRIMAVERA

Tal y como están progresando las pruebas, García Sastre considera que para mediados del año que viene, incluso para la primavera en España ya podría vacunarse mucha gente.

"Según van las cosas, en España habrá una vacuna disponible a mediados de la primavera para empezar a vacunar a mucha gente", declara antes de advertir sobre la necesidad de que se vacune el mayor número posible de personas para poder poner fin a las medidas extraordinarias impuestas para prevenir su expansión.

Como ya han adelantado muchos expertos y las propias farmacéuticas, prevé que en diciembre puedan comenzar las primeras vacunaciones una vez que las autoridades sanitarias de Estados Unidos aprueben su uso, que posiblemente sea con fines de emergencia, mientras avanzan los ensayos y se van conociendo más datos.

Esto quiere decir que sólo se podrá administrar el compuesto a personas de grupos de riesgo.

A TRANCAS Y BARRANCAS CON EL VIRUS

"Lo que es más trágico es que el nivel de infecciones está subiendo otra vez en mucho sitios y que en algunos sitios no hay un plan bueno como para poder evitar que sigan subiendo las infecciones y eso es lo más preocupante", dice en una conversación telemática a través de la plataforma Zoom, en la que el biólogo se ha puesto un fondo artificial de un dibujo de un médico montado sobre una jeringuilla.

"Es posible que el pico de fallecimientos ocurra justo antes de que llegue la vacuna, lo que es también preocupante", agrega.

En el caso de España, como ejemplo, García Sastre comenta que con las medidas actuales se tardará entre un mes y un mes y medio en que descienda el número de contagios para volver a relajar las restricciones.

"Nos ponemos en las navidades y no sabemos cuántos más contactos va a haber durante las navidades y, entonces, es posible que estemos a trancas y a barrancas" hasta que haya una vacuna, a no ser que "durante las navidades, se logren poner las medidas que se necesitan para poder impedir que suban los contagios de nuevo".

Para él "va a depender de cuánto se haga a nivel personal, porque no se va a poder evitar completamente que se celebren reuniones familiares de personas que vengan de distintos sitios y si la gente no se conciencia va a haber esas reuniones y van a seguir aumentando los contagios".

NUEVA YORK, MEDIDAS ANTES QUE NADIE

El biólogo burgalés, que lleva varias décadas viviendo en Nueva York, reconoce que este estado ha destacado por tomar medidas restrictivas mucho antes que otros lugares, incluso antes de que los niveles de resultados positivos en los test para detectar la covid-19 sean elevados, aunque dice que todavía es pronto para saber si están desarrollando una estrategia eficaz.

En Nueva York se han reimpuesto restricciones como el cierre de bares y restaurantes a las 10 de la noche y se ha reducido el número de personas que pueden reunirse en lugares cerrados, pese a que sus índices de positividad están por debajo del 3 %, cuando la Organización Mundial de la Salud considera que por debajo de 5 % la situación no es grave.

"Lo importante es impedir que sigan subiendo, incluso cuando todavía no hay muchos casos. En algunos sitos se ha tardado tiempo en poner medidas adicionales y tendrían que haberlas puesto desde el principio, cuando se veía que los casos estaban subiendo sin que fueran todavía muchos; porque si están subiendo llegará el momento en que habrá muchos", subraya.

En cuanto a Estados Unidos en general, García Sastre lamentó que hay unos 120.000 casos diagnosticados al día y advirtió de que con estas cifras "en muchos lugares del país se va pasar por tiempos difíciles debido al gran número de contagios que ya ha habido y que se van a traducir en un gran número de hospitalizaciones dentro de dos semanas".