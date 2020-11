La victoria aún imposible de Simeone

Después de diecisiete intentos, con seis empates y once derrotas, Diego Simeone y 'su' Atlético de Madrid siguen sin vencer en LaLiga al Barcelona, al que le ha ganado un campeonato a 38 jornadas, pero jamás un partido en ese torneo, que repone este sábado a uno frente a otro en el Wanda Metropolitano. EFE/EPA/Yuri Kochetkov /Archivo

Madrid, 18 nov (EFE).- Después de diecisiete intentos, con seis empates y once derrotas, Diego Simeone y 'su' Atlético de Madrid siguen sin vencer en LaLiga al Barcelona, al que le ha ganado un campeonato a 38 jornadas, pero jamás un partido en ese torneo, que repone este sábado a uno frente a otro en el Wanda Metropolitano.

Es el triunfo aún imposible del técnico en esta competición, por más que ha insistido en él, por más problemas que le ha provocado al conjunto azulgrana en determinados encuentros, por más que ha presionado arriba o se ha replegado atrás, por más planteamientos que haya propuesto, por mucho que se haya adelantado en el marcador o aunque haya hecho méritos alguna vez para algo más. No ha ganado.

Es una consecuencia repetitiva en cada lance contra el equipo azulgrana en la Liga. Ya por 17 veces desde que él dirige al Atlético. Desde su primer duelo: el 1-2 del 26 de febrero de 2012. Es una de sus once derrotas. Los otros seis choques los igualó, entre ellos el precedente más reciente (2-2 en el Camp Nou el pasado 30 de junio) y el 1-1 con el que ganó al Liga en ese campo en 2014.

Porque, en contraste con ese recorrido frustrante que supone no haberle vencido nunca un partido de Liga al Barcelona, sí le ha superado en un torneo entero. Nada más en uno, en 2013-14, en toda la era Simeone, pero con la dimensión enorme que significó el título que conquistó el conjunto rojiblanco en territorio azulgrana el 17 de mayo de 2014 con el 1-1 en una 'final' por el campeonato que se adjudicó el Atlético con el gol para la historia de Diego Godín.

Además, Simeone también ha sido capaz de doblegarle en dos encuentros decisivos de la Liga de Campeones, ambos en los cuartos de final y ambos en la vuelta en el Vicente Calderón. En 2014 se impuso por 1-0, con el gol de Koke Resurrección. En 2016 lo hizo por 2-0, con Antoine Griezmann como doble goleador.

También le venció la pasada temporada en las semifinales de la Supercopa de España disputada en Arabia Saudí (2-3) para un total de tres victorias nada más -o nada menos- entre todas las competiciones, en el global de 28 choques oficiales contra él, con quince derrotas, diez empates, 26 goles a favor y 41 en contra.

Pero nunca en la Liga. Ahí nadie en la historia del Atlético ha ganado más que él en el banquillo, con 223 victorias en 330 choques repartidas en 30 de sus 32 rivales diferentes desde su estreno el 7 de enero de 2012 con un 0-0 contra el Málaga en La Rosaleda, y con dos excepciones: el Racing de Santander y el Barcelona, con la distancia evidente de haber jugado solo una vez, con un empate, ante el conjunto cántabro, y ya 17 contra el invencible club azulgrana.

El Barcelona es, a la vez, el adversario que más derrotas le ha provocado a Simeone en la Liga, con once en los 17 duelos. En los 50 partidos que ha perdido el técnico en el torneo, le siguen el Real Madrid, con seis victorias frente al Atlético; la Real Sociedad y el Villarreal, con cinco; y el Espanyol, con cuatro.

Por el contrario, el Atlético de Simeone jamás ha perdido con trece de sus oponentes ligueros: el Getafe, el Granada, el Deportivo de La Coruña, el Valladolid, el Leganés, el Alavés, Las Palmas, el Elche, el Girona, el Huesca, el Córdoba, el Cádiz y el Racing.

A la vez, al que más ha ganado ha sido al Getafe, en 14 ocasiones, seguido por el Athletic, el Celta, el Betis y el Granada, con 12. Al Real Madrid le ha ganado cuatro veces; al Sevilla, ocho; al Villarreal, seis; al Valencia, ocho; a la Real Sociedad, once... Y ninguna al Barcelona. Es la victoria que aún le falta a Simeone.

-- EL ATLÉTICO DE SIMEONE EN LA LIGA, RIVAL A RIVAL:

====================================================

Rival PJ Ganados Atlético Empates Perdidos Atlético

------------ -- ---------------- ------- -----------------

Real Sociedad 18 11 2 5

Athletic Club 17 12 3 2

Espanyol 17 10 3 4

Valencia 17 8 7 2

Sevilla 17 8 8 1

Villarreal 17 6 6 5

Real Madrid 17 4 7 6

Barcelona 17 0 6 11

Celta 17 12 3 2

Betis 16 12 3 1

Getafe 15 14 1 0

Levante 15 9 3 3

Málaga 14 9 4 1

Granada 14 12 2 0

Eibar 12 9 2 1

Rayo 11 9 1 1

Osasuna 10 9 0 1

Deportivo 10 7 3 0

Valladolid 8 7 1 0

Leganés 8 4 4 0

Alavés 8 5 3 0

Las Palmas 6 6 0 0

Sporting Gijón 5 3 1 1

Mallorca 5 2 2 1

Elche 4 4 0 0

Almería 4 3 0 1

Girona 4 1 3 0

Zaragoza 3 2 0 1

Huesca 3 2 1 0

Córdoba 2 2 0 0

Cádiz 1 1 0 0

Racing Sant. 1 0 1 0

------------------------------------------------------------

TOTAL 333 203 80 50.