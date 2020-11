La consola PlayStation 5 llega mañana y solo se podrá comprar en línea

Imágenes de la nueva PlayStation 5 cedidas por PlayStation / Sony.

Madrid, 18 nov (EFE).- PlayStation 5 lleva una semana en salones de Estados Unidos, Japón y México, y mañana llegará al resto de países del mundo, aunque solo se podrá comprar en tiendas digitales por la pandemia de la covid-19.

Las largas colas que caracterizan los lanzamientos de las nuevas consolas no se verán en esta ocasión. Sony ha anunciado que en las tiendas solo estarán aquellas unidades reservadas con antelación y con el objetivo de proteger a los jugadores de la covid-19.

El lanzamiento de la nueva generación de consolas está sufriendo retrasos por los problemas derivados de la crisis del coronavirus.

Hace unos días el CEO de la compañía, Jim Ryan, pedía disculpas a los usuarios que no la recibieran el día del lanzamiento, y avanzaba que intentarían tener más stock de cara a Navidad en una entrevista con la BBC.

El nuevo modelo de PlayStation apuesta por más potencia, un diseño completamente diferente a la anterior Ps4 -de la que vendió más de 110 millones de unidades en todo el mundo- y un catálogo de juegos exclusivos.

La nueva consola es blanca, con un diseño curvilíneo y contará con una versión digital. Su precio variará dependiendo del país. En USA, el precio de referencia es 499 dólares y 399 dólares para la versión digital.

Entre las novedades técnicas del nuevo modelo contará con un procesador de ocho núcleos, 825 GB de almacenamiento y un rendimiento de 5,5 GB por segundo.

En lo que respecta a los gráficos y sonidos, la consola de Sony puede reproducir calidad de imagen 8K, 4K a 120 Hz y audio 3D.

La gran baza de PlayStation para mantener el podio en esta nueva generación de consolas son sus juegos. La consola llega con los siguientes títulos exclusivos "Astro"s Playroom" -preinstalado-, "Marvel"s Spider-Man: Miles Morales", la remasterización de "Demon Souls" y "Sackboy A Big Adventure".

En los próximos meses llegarán "Horizon Forbidden West", "Ratchet & Clank: Rift Apart", "Gran Turismo 7", "Returnal" y otros juegos. Sin fecha confirmada, pero para esta generación también se esperan nuevas entregas de exitosos capítulos como "God of War". La nueva consola es compatible con la gran mayoría de títulos de Ps4.

Su principal competidor, Microsoft, lanzó su nueva consola, la Xbox Series X, el pasado 12 de noviembre en todo el mundo.