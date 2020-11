La CE recomienda que sanitarios entrenados realicen los tests de antígenos

Una vecina de la localidad bilbaína de Santutxu se somete a una prueba de pcr en el hospital de la capital vizcaína. EFE/LUIS TEJIDO

Bruselas, 18 nov (EFE).- La Comisión Europea (CE) publicó este miércoles recomendaciones sobre cómo utilizar los test de antígenos para detectar el coronavirus, entre las que aconseja que esas pruebas de diagnóstico rápido las realicen profesionales sanitarios entrenados y sólo cuando no se puedan hacer las PCR, más fiables.

El Ejecutivo comunitario considera que las PCR siguen siendo el "estándar de oro de las pruebas de diagnóstico de la Covid-19", pero entiende que los tests de antígenos, más rápidos y baratos pero menos precisos y ya en uso en las estrategias de diagnóstico de algunos países de la Unión Europea (UE), pueden ser útiles en momentos de saturación de los laboratorios.

"Pueden ofrecer una ventaja significativa sobre las pruebas de PCR en términos de simplicidad del equipo necesario, menor demanda de operadores altamente calificados, precio y puntualidad de los resultados, al brindar servicios de salud con resultados rápidos y fáciles de usar que también ayudan a aliviar la presión sobre los sistemas sanitarios", dice el documento difundido por la CE.

Las recomendaciones se publican en la víspera de que los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la UE celebren una teleconfernecia para tratar sobre la pandemia y Bruselas espera que sus directrices sirvan para "incrementar la coordinación en los métodos de testeo en la Unión Europea", declaró en un comunicado la comisaria de Sanidad, Stella Kyriakides.

En ese sentido, la CE pide a los países que acuerden criterios comunes para seleccionar los tests de antígenos en función de su rendimiento y también que armonicen "los escenarios y entornos durante los cuales las pruebas rápidas de antígenos son apropiadas para ser utilizados, como por ejemplo en circunstancias de alta transmisión comunitaria".

RENDIMIENTO DE LOS TESTS DE ANTÍGENOS

El test de antígenos funciona agregando unas gotas de un reactivo a una muestra de saliva o mucosa y ofrece el resultado en unos 30 minutos, mientras que la PCR (siglas en inglés para Reacción en Cadena de la Polimerasa) deben trasladarse a un laboratorio especializado y el diagnóstico tarda al menos cuatro horas.

Hasta ahora, los estudios de evaluación clínica de los tests rápidos de antígenos muestran una sensibilidad de entre el 29 % y el 93,9 %, más alta "si se aplican hasta cinco días después del inicio de los síntomas y se analizan en muestras con alta carga viral", indica la CE.

La probabilidad de que una persona sana de resultado positivo (especificidad) con los antígenos oscila entre el 80,2 % y el 100 %, agrega.

Basándose en los estándares de la Organización Mundial de la Salud, la Comisión recomienda una sensibilidad mínima del 80 % y una especificidad superior al 97 % "para evitar falsos negativos y falsos positivos", y que las pruebas se realicen entre cinco y siete días después de la exposición confirmada a un enfermo de Sars-CoV-2.

PROFESIONALES ENTRENADOS

"Las pruebas rápidas de antígenos deben ser realizadas por personal sanitario capacitado o por operadores capacitados cuando corresponda, y de acuerdo con las instrucciones del fabricante", señala la Comisión Europea.

Según Bruselas, se necesita "personal sanitario y de laboratorio capacitado para llevar a cabo muestreos, pruebas, análisis de pruebas e informes de los resultados de las pruebas al personal clínico y las autoridades de salud pública a nivel local, regional, nacional e internacional".

La Comisión subraya, además, que "un punto crítico, a menudo descuidado, es la recolección de la muestra" y pide que se elaboren "protocolos para una adquisición y manipulación eficiente".

ENTORNOS PROPICIOS

Cuando no se puedan practicar pruebas PCR, la Comisión considera razonable "considerar el uso de pruebas rápidas de antígenos para personas con síntomas compatibles con COVID-19 en áreas donde la proporción de pruebas positivas es alta o muy alta, es decir, cercana al 10 % de la población.

La Comisión no descarta que se puedan utilizar los tests de antígenos en los aeropuertos, pero se remite al informe que preparan el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA).

Javier Albisu