Juez bloquea política de Trump para expulsar a niños migrantes

(Bloomberg) -- El Gobierno de Trump debe dejar de expulsar a los niños migrantes que cruzan a Estados Unidos por su cuenta, dictaminó el miércoles un juez federal.

El juez de distrito de Estados Unidos Emmett Sullivan en Washington bloqueó una orden de los Centros para el Control y Protección de Enfermedades (o CDC por sus siglas en inglés) que autorizaba la expulsión inmediata de menores no acompañados que crucen la frontera sur durante la pandemia. La política ha llevado a al menos 2.000 deportaciones rápidas, según documentos judiciales.

Anteriormente, los menores no acompañados que viajaban al país desde México recibían una audiencia completa de un juez de inmigración y quedaban al cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, según documentos judiciales.

Pero durante la pandemia, la política de los CDC, instituida por razones de salud pública, ha otorgado a los funcionarios de inmigración de EE.UU. la autoridad para expulsar a los niños migrantes sin pasar por ese proceso.

