Indra lanza una última propuesta de 600 despidos y mejora condiciones del ERE

Indra lanza una �ltima propuesta de 600 despidos y mejora condiciones del ERE. EFE/Indra/svb/Archivo

Madrid, 18 nov (EFE).- Indra Soluciones Tecnológicas de la Información (TI) ha planteado este miércoles una última propuesta de Expediente de Empleo, que pasa por unas 360 extinciones de contrato y más de 220 prejubilaciones, entre otras medidas, frente a los 1.036 despidos planteados inicialmente, según fuentes sindicales.

Tras ocho horas de negociación y a un día de que expire el plazo para llegar a un acuerdo, la compañía ha planteado una última oferta, que, de ser apoyada por la mayoría de los sindicatos presentes en la negociación, el acuerdo se firmaría este mismo jueves en la última reunión prevista a las 15.00 horas.

"Sin acuerdo se producirán antes del 31 de enero próximo 1.036 despidos con una indemnización de 20 días por año trabajado y con el tope de 12 mensualidades", según ha informado CCOO en un comunicado interno a la plantilla al que ha tenido acceso EFE.

Indra se compromete además a no presentar otro expediente de estas características en todo el 2021.

MÁS DE 220 PREJUBILACIONES DESDE 57 AÑOS

De estos alrededor de 600 despidos, más de 220 serían prejubilaciones a partir de los 57 años, con una prestación correspondiente al 80 % del salario fijo bruto, descontando la cantidad de la prestación de desempleo, hasta los 63 años.

Para los que tengan más de 63 años, la empresa propone una indemnización equivalente a 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.

A estas prejubilaciones, se suman alrededor de 360 extinciones de contrato con una indemnización de 45 días por año trabajado y 42 mensualidades y de 33 días por año trabajado y 24 mensualidades, en función de la antigüedad del trabajador.

REDUCCIÓN DE SALARIO PARA LOS QUE GANEN MÁS DE 41.000 EUROS

Además, Indra ha aceptado reducir el salario a 100 personas, frente a las 331 inicialmente previstas, siempre y cuando ganen más de 41.000 euros y en una cuantía entre el 3 y el 30 %.

Indra excluirá del ERE a víctimas de violencia de género; personas con diversidad funcional o que tengan a su cargo a personas de este tipo; a uno de los miembros del matrimonio o pareja de hecho en caso de trabajar los dos en la compañía; así como a personas con menores su cargo con enfermedades, siempre según el comunicado interno de CCOO.

La mesa de negociación, que se reunió por primera vez el 19 de octubre, y ha mantenido hasta seis sesiones de trabajo, está integrada por trece miembros, de los que 5 corresponden a CCOO; 2 a UGT; 2 a USO, 1 a CGT, 1 Cobas; 1 CIG y otro que comparten Rstic y ASIT.

Indra Soluciones TI es la empresa dedicada a información y tecnologías de la información y en ella trabajan 13.067 personas.

Este acuerdo no afecta a Indra Sistemas, que agrupa las actividades de transporte, defensa y tráfico aéreo y donde se está negociando actualmente otro ERE.

A principios de abril, la multinacional tecnológica retiró la propuesta de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que había planteado para todas las filiales del grupo, y que estaba previsto que afectara a un máximo de 10.000 trabajadores, así como la rebaja salarial planteada para el resto de la plantilla.

Posteriormente, en julio, en la presentación de sus resultados, anunció un plan de acción para superar las dificultades relacionadas con la crisis económica, adaptarse a las nuevas condiciones de mercado y de demanda, eliminar ineficiencias y mejorar su competitividad.

Indra perdió 31 millones de euros durante los primeros nueve meses de 2020 como consecuencia del coronavirus, frente a los 64,7 millones de beneficio que obtuvo en el mismo periodo de 2019, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De momento, la empresa no ha dado su versión de esta última propuesta.

Fuentes sindicales creen previsible que el acuerdo se firme mañana no por unanimidad, pero probablemente sí por mayoría, según han avanzado a EFE.