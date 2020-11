Harvey Weinstein tiene fiebre en prisión, no se descarta covid

Harvey Weinstein�abandona la suprema corte del estado de Nueva York el 27 de enero.

(Bloomberg) -- Harvey Weinstein tiene fiebre y está siendo monitoreado por el personal médico de la prisión del norte del estado de Nueva York donde cumple una sentencia de 23 años por agresión sexual, según representantes del otrora poderoso productor de Hollywood.

“No podemos confirmar ni negar que el señor Weinstein haya dado positivo en la prueba de covid-19”, dijeron el portavoz de Weinstein Juda Engelmayer y Craig Rothfeld, un consultor de prisiones, en un comunicado. Weinstein está recluido en el Centro Correccional Wende ubicado al este de Buffalo, Nueva York.

Weinstein, de 68 años, se convirtió en emblema del movimiento #MeToo luego de que varias mujeres lo acusaran de acosarlas o agredirlas sexualmente. Fue declarado culpable en febrero de un acto sexual delictivo en primer grado y violación en tercer grado, y sentenciado a una pena de prisión casi máxima a pesar de los argumentos de sus abogados de que constituiría una “cadena perpetua de facto” debido a su edad y su mala salud.

“No debería sorprendernos que el señor Weinstein tenga numerosas enfermedades y afecciones, que incluyen una afección cardíaca, presión arterial alta y estenosis espinal”, dijeron Engelmayer y Rothfeld en el comunicado. Dijeron que estaban trabajando en el departamento de correcciones del estado y el personal de Wende “para garantizar que el Sr. Weinstein reciba la atención médica adecuada que necesita”.

