Google Pay se asocia con bancos para ofrecer cuentas corrientes

(Bloomberg) -- Alphabet Inc. dio a conocer su tan esperada expansión de Google Pay, asociándose con bancos y minoristas para ofrecer a los consumidores nuevas formas de cuentas bancarias, tarjetas y descuentos.

El sistema de pago actualizado marca la incursión más profunda de la gigante tecnológica en el sistema financiero de EE.UU., justo cuando la pandemia acelera el cambio del dinero en efectivo y mientras las autoridades plantean inquietudes sobre súper aplicaciones chinas como Alipay y WeChat. Pero en lugar de desafiar directamente a la industria, Google Pay ayudará a los usuarios a abrir cuentas en bancos asociados, incluido Citigroup Inc., que lanzó rápidamente una lista de espera para una cuenta adaptada al nuevo ecosistema.

“Estamos trabajando muy de cerca con la industria financiera”, asegura Caesar Sengupta, vicepresidente del negocio de pagos de Google. “Queremos asegurarnos de que estamos cumpliendo con todos los estándares que los reguladores y otros han establecido”.

Es el último intento de un gigante de Silicon Valley de entrelazarse en los vastos flujos de efectivo y los valiosos datos generados por el comercio diario. Pero también subraya la voluntad de los actores financieros arraigados de asociarse en nuevas empresas para evitar quedar excluidos.

Desde su debut en 2015, Google Pay ha acumulado 150 millones de usuarios en 30 países, y las personas dependen principalmente del servicio para enviar dinero a amigos o para realizar compras en línea. La pregunta es si puede convertirse en su principal medio de comercio. Hasta ahora, esa meta ha resultado difícil de alcanzar para rivales como Apple Inc., que implementó un sistema de pagos y una tarjeta de crédito, y Facebook Inc., que propuso una moneda digital.

Los bancos tiemblan

Los usuarios de Google Pay podrán utilizar la aplicación para solicitar las llamadas cuentas corrientes y de ahorro Plex de 11 bancos. Los consumidores también pueden vincular muchas de sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito existentes. Y cuando salgan a comprar o cenar, podrán buscar descuentos en tiendas y restaurantes.

Eso, a su vez, le dará a Google su mirada más profunda hasta ahora sobre las finanzas de los consumidores, datos valiosos que los bancos han guardado firmemente durante mucho tiempo. Google dijo que ofrecerá a los clientes información sobre cómo gastan y ahorran dinero.

Los banqueros han temido durante mucho tiempo que las gigantes tecnológicas de Estados Unidos algún día busquen emular los sistemas de pago digital en Asia, donde las aplicaciones han comenzado a suplantar el efectivo y las tarjetas de crédito. Y cuando la intención de Google de ofrecer algún tipo de cuenta corriente con Citigroup surgió hace más de un año, resonó en la industria financiera. Ahora los bancos pueden dar un suspiro de alivio.

“Esta colaboración nos brinda una plataforma para impulsar una escala significativa en nuestro banco minorista”, dijo Jane Fraser, jefa de banca de consumo de Citigroup, en un comunicado. Se convertirá en la directora ejecutiva del prestamista el próximo año. Con Google, dijo, “podemos profundizar nuestras relaciones existentes y servir a una nueva generación de clientes exponencialmente más grande”.

Los clientes de Plex del banco con sede en Nueva York seguirán teniendo acceso a sus 60.000 cajeros automáticos gratuitos. No habrá requisitos de saldo mínimo y a los clientes no se les cobrará tarifas de cuenta mensuales.

Privacidad y seguridad

El impulso de Google tendrá que atravesar preocupaciones crecientes sobre su colección expansiva de información en línea y su influencia en la publicidad y el comercio. Ya se enfrenta al escrutinio regulatorio de las leyes de Europa y California que restringen la recopilación y el uso de datos digitales.

Sengupta asegura que la compañía priorizó la privacidad y la seguridad en la aplicación renovada. Por ejemplo, algunas funciones nuevas, como la capacidad de importar automáticamente recibos de Gmail y Google Photos, están desactivadas desde el principio. Y los datos personales de la aplicación no se venderán a terceros ni se utilizarán para mejorar el negocio de anuncios de Google, afirma.

“Cuando se trata de dinero, la seguridad y la privacidad son absolutamente primordiales”, dice Sengupta. “Intentamos utilizar un lenguaje lo más simple posible para ayudar al usuario a comprender las compensaciones que tiene que hacer”.

La compañía, que actualmente está bajo investigación en EE.UU. por violaciones antimonopolio, no considera que las actualizaciones dañen la competencia en el mercado de servicios financieros.

“No es realmente un mercado nuevo para nosotros”, dice Sengupta. “Creemos que si podemos ayudar a los usuarios a ahorrar un poco de dinero u obtener un poco de control sobre su vida financiera, esto agregará valor”.

