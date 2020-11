Gareca asegura que las opciones de Perú de llegar al Mundial "están intactas"

En la imagen, el técnico de Perú, Ricardo Gareca. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Lima, 17 nov (EFE).- El seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, asumió este martes la principal responsabilidad después de que su equipo solo haya conseguido un punto en las primeras cuatro jornadas de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022, pero afirmó que las opciones de clasificarse "están intactas".

Tras perder este martes por 0-2 contra Argentina y acumular por primera vez tres derrotas consecutivas desde que está en el banquillo de Perú, Gareca admitió que no esperaba un arranque tan malo de eliminatorias.

"Hemos retrocedido respecto a lo que podemos dar. Llevamos seis años al frente de la selección y estar en una situación así no era algo que tuviésemos planificado", reconoció Gareca.

El técnico argentino recordó que a Perú le ha tocado enfrentarse a grandes selecciones como Brasil y Argentina en este inicio de eliminatorias, pero reconoció que a su equipo le han hecho demasiados goles.

"No hay posibilidad de mejorar si recibimos tantos goles", señaló el técnico respecto a los diez goles que ha recibido en estos cuatro encuentros.

Preguntado por las razones del bajo rendimiento de Perú en estos dos últimos meses, Gareca aseguró que desconoce los motivos y apuntó a que puede deberse a las vicisitudes propias del contexto de la pandemia del covid-19.

"Algunos se acomodaron mejor después de lo que nos tocó vivir en este año y a nosotros nos costó más. Ojalá que se pueda revertir el próximo año", deseó el seleccionador.

"Teniendo un equipo altamente competitivo, me siento el responsable mayor. Perú tiene todas las posibilidades de revertirla con el tiempo y esperar el año que viene. Dios mediante entrar de otra manera", añadió.

Para Gareca, la clave será "recuperar lo de antes, esa convicción que caracterizó siempre a Perú".

"Hay que seguir trabajando. Se ha intentado, pero hemos tenido imponderables a lo largo de todo lo que fue el año. Es un momento duro. Las clasificatorias son en general muy cambiantes y creo que las chances están intactas. Perú tiene las chances. De eso estoy totalmente convencido", concluyó.