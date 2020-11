Fútbol.- Almeida: "¿Liga y 'Champions'? Con ganar una 'Champions' me vale"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, expresó su confianza en un triunfo del Atlético de Madrid este sábado contra el FC Barcelona en el encuentro de LaLiga Santander, y afirmó que ve al club colchonero con opciones de ganar la Liga, aunque prefiere que logre su primera Liga de Campeones.



"Hay plantilla para poder ganar la Liga. Si el 'Cholo' escuchara esto creería que el alcalde de Madrid se ha vuelto medio loco. Partido a partido hay plantilla para ganar la Liga. ¿Liga y 'Champions'? Con ganar una Champions me vale, es lo único que me queda por ver al 'Atleti'", dijo en la presentación del proyecto 'Nuevo Mahou-Calderón' en la antigua fábrica de la cervecera.



En este sentido, el alcalde reiteró que ve al actual equipo capaz de llegar a las cotas más altas en Europa. "No le vi ganar la Recopa, pero sí estuve en Lyon en 1986 cuando nos pasó por encima el Dinamo de Kiev. Pero creo que ganará la 'Champions'", apostó.



Por otro lado, sobre el partido contra el FC Barcelona, lamentó la ausencia por coronavirus de Luis Suárez, que no jugará ante su exequipo. "Estaba en un buen estado de forma, pero creo que el Atleti tiene recursos suficientes y plantilla amplia para que aún jugando contra el Barça poder suplir estas ausencias e incluso ganar", auguró.



"Luis Suárez está bien, ha dado positivo pero se encuentra en buen estado. No me ha dicho cuándo vuelve", apuntó el alcalde de Madrid, 'colchonero' confeso, y que cree que es "una constante" en la historia del Atleti "superar las adversidades" como esta baja de Suárez.



De todos modos, ve al Atlético en un buen momento de juego. "Koke está estelar, como vimos contra Alemania, Joao Félix va a ser el mejor jugador de Europa de la próxima década, así que tenemos motivos para la esperanza", argumentó.



"Sin duda se puede ganar al Barça, ya sé que la estadística juega en nuestra contra, que con el 'Cholo' nunca hemos ganado en Liga al Barça a pesar de haberle eliminado dos veces de la 'Champions', a ver si se rompe la tradición", opinó en este sentido.



"Creo que este sábado, visto nuestro estado de forma, la clasificación, sería darle un golpe importante al Barça que nos fuéramos a 9 puntos", comentó sobre esa posibilidad de poner más tierra de por medio en LaLiga Santander, en caso de victoria, respecto a los culés.

