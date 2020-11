Francisco Rivera guarda silencio tras su confesión más dolorosa sobre la herencia de Paquirri

22/09/2020 Francisco Rivera, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 18 (CHANCE)



Después de confesar en Espejo público que él era conocedor de todo lo que contó Kiko sobre la herencia de Paquirri y de que los objetos que les dejó específicamente el torero a sus hijos - y que Isabel Pantoja se negó a entregarles argumentando que había sufrido un robo - estaban ocultos en Cantora, pero que la tonadillera no era la única implicada en que no se hubiese respetado la voluntad de su padre, Francisco Rivera ha cambiado radicalmente su actitud.



Así, si en el programa en el que colabora el extorero aseguraba que estaba madurando la idea de hacer público lo que aun no sabemos sobre el testamento de Paquirri, poco después decidía dar la callada por respuesta y dejar claro que, aunque está "bien", "no tengo nada que decir. Entiéndeme que no tengo nada que contar, o que no quiero contarte nada, que viene siendo lo mismo". "La calle no es el sitio para hablar de estas cosas, me vais a perdonar que no...", tomando la misma postura que su hermano Cayetano y dejando que sea su abogado, Joaquín Moeckel, el que hable por ellos sobre las acciones judiciales que han iniciado contra Isabel Pantoja para recuperar los trajes de torear y enseres personales que Paquirri les dejó en herencia.