Expósito augura un partido muy duro ante el Getafe

El centrocampista del Eibar, Edu Expósito (d). EFE/Javier Etxezarreta/Archivo

Eibar (Gipuzkoa), 18 nov (EFE).- El centrocampista catalán del Eibar, Edu Expósito, ha augurado este miércoles un partido "duro" el próximo domingo ante el Getafe, porque se trata de un equipo "muy fuerte, que no te deja jugar".

Expósito destacó del equipo madrileño el hecho de que hace "un buen juego de presión y de lucha y al final va a ser un partido muy complicado".

El jugador armero, en declaraciones distribuidas por el club, considera que el Eibar necesita sumar en Ipurua, donde todavía no conoce la victoria. "Coger confianza en casa es muy importante, es lo que nos va a hacer conseguir el objetivo mucho más fácil y es lo que estamos intentando", explicó el futbolista catalán.

Tras unas molestias que le apartaron varias semanas de la titularidad, Edu Expósito volvió a jugar de inicio en el último partido ante el Huesca y dijo llevar unas semanas trabajando "bastante bien" y espera esta jornada "seguir en la línea" y poder volver a ser titular "si el entrenador lo decide".

El jugador armero agregó que al Eibar tan sólo le resta "ser un poco más bloque, coger confianza y tener una pizca de suerte".