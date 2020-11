Estados Unidos.- La calidad de los activos de BBVA empeorará por la venta de su filial en EEUU, según Moody's

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Las métricas de calidad de los activos de BBVA empeorarán como consecuencia de la venta de su filial en Estados Unidos a PNC Financial, según asegura la agencia de calificación crediticia Moody's en un informe publicado este miércoles.



"Mas allá del capital, el mayor impacto crediticio de la venta de BBVA a PNC Financial Servicies se sentirá en las métricas de calidad de los activos de BBVA, que se deteriorarán en torno a 40 puntos básicos. Esto se debe a que las métricas de calidad de los activos de BBVA en EEUU son más sólidas que las del grupo", ha explicado la vicepresidenta senior de Moody's María Cabanyes.



Aunque la operación elevará los colchones de capital del banco, la calificadora de riesgos considera que solamente será una situación temporal, ya que la entidad ya está considerando opciones como recompra de acciones o una fusión con Banco Sabadell.



"Moody's no tiene planes actualmente para cambiar su opinión sobre el capital de BBVA tras las noticias de la venta y es poco probable que el capital generado permanezca totalmente bloqueado dentro del banco", ha asegurado la firma.



Aunque la desinversión en Estados Unidos incrementará la exposición de BBVA a mercados más volátiles, Moody's estima que esta situación será "temporal" y que el grupo bancario logrará volver a equilibrarse cuando el exceso de capital de la operación se emplee en mercados más maduros.



Con respecto a la posible fusión con Banco Sabadell, la agencia de calificación ha explicado que el perfil crediticio de BBVA no se puede valorar en la totalidad sin conocer los términos de la transacción.



"Los mayores colchones de capital probablemente se vean negativamente afectados en un momento en el que los riesgos a la baja procedentes de la crisis económica generada por el coronavirus podrían resultar en pérdidas crediticias mayores de los anticipado", ha alertado Moody's. Además, la operación de fusión con el banco catalán supondría una presión negativa para los ratings de deuda y depósitos de BBVA.





