Estados Unidos.- Amazon anuncia la entrada en funcionamiento en España de su primer proyecto solar fuera de Estados Unidos

Al proyecto de Sevilla, con 149 megavatios de capacidad, se sumará otro en Zaragoza



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Amazon ha anunciado este miércoles la entrada en funcionamiento en España del primer proyecto solar de la compañía fuera de Estados Unidos. Se trata de un proyecto de 149 megavatios (MW), ubicado en Alcalá de Guadaira (Sevilla), que proveerá energía a la red logística de Amazon en el país y a la próxima Región Amazon Web Services (AWS) (Europa) en España.



El proyecto está compuesto por cuatro plantas solares y se espera que aporte 302.000 megavatios hora (MWh) de energía limpia al año a la red, el equivalente al consumo medio de 30.000 hogares españoles.



Según ha explicado el gigante del comercio electrónico, la puesta en marcha de este proyecto solar le permite dar un paso más en el cumplimiento de su compromiso con 'The Climate Pledge', que va camino de utilizar un 100% de energía renovable en todas sus operaciones antes de 2025 y alcanzar la neutralidad de emisiones de carbono para 2040, diez años antes de lo contemplado en el Acuerdo de París.



El proyecto de Sevilla es el primero de los dos proyectos de energía renovable de Amazon en España. El segundo es un proyecto solar de 50 MW, ubicado en Zaragoza, que se encuentra actualmente en fase de construcción y previsiblemente comenzará sus operaciones en 2021 para respaldar a la futura Región AWS (Europa) en España.



En total, estos proyectos aportarán 199 megavatios de energía limpia a la red española.



Estas dos plantas en España forman parte de los ocho proyectos de energía renovable (seis eólicos y dos solares) que la empresa ha anunciado hasta ahora en Europa, diseñados para suministrar energía limpia a las redes eléctricas que dan servicio a los centros de datos de AWS y a otras instalaciones de Amazon.



Recientemente, Amazon anunció su primer parque eólico operativo en Europa, ubicado en Suecia, y está prevista la puesta en funcionamiento de otro en Irlanda a finales de este año.



"Este proyecto solar de 149 megavatios cerca de Sevilla es un hito considerable en nuestro camino para utilizar un 100% de energía renovable en nuestras operaciones", ha señalado el director de Amazon Energy, Nat Sahlstrom.



"Hemos anunciado la construcción de diez plantas de energías renovables solo en 2020 y estamos constantemente buscando nuevas formas de promover nuestro compromiso de operar de la manera más respetuosa con el medio ambiente. Estamos entusiasmados ante el hecho de que nuestro primer proyecto solar a gran escala en España esté listo y generando electricidad", ha resaltado.



Amazon ha subrayado que ha asumido "ambiciosos" compromisos para alcanzar cero emisiones netas de carbono antes de 2040 en el marco de 'The Climate Pledge'.



Entre ellos figuran utilizar un 100% de energías renovables en las operaciones en 2025; lograr que todos los envíos de Amazon lleguen a la neutralidad en emisiones de carbono a través de Shipment Zero y que un 50% de todos los envíos ya alcancen esa neutralidad en 2030; adquirir más de 100.000 vehículos eléctricos de reparto, e invertir 2.000 millones de dólares (1.683 millones de euros) para respaldar el desarrollo de tecnologías y servicios que reduzcan las emisiones de carbono y ayuden a preservar el mundo natural.



Amazon ha impulsado más de 90 proyectos de energías renovables en todo el mundo con capacidad para generar más de 3.000 MW y suministrar aproximadamente 8 millones de MWh de energía al año.