El yuan debería considerarse a la par de monedas del G10: HSBC

(Bloomberg) -- El yuan es ahora una de las monedas que se negocian más activamente en el mundo y debería incluirse en el nivel superior de divisas, a medida que China abre sus mercados de capitales al mundo.

Esa es la opinión de Paul Mackel, de HSBC Holdings Plc, quien dice que la etiqueta clásica de FX del Grupo de los 10, que incluye monedas escandinavas además de gigantes como el dólar, el euro y el yen, está “desactualizada y equivocada”.

El renminbi chino, o RMB como también se lo conoce, ahora ocupa el octavo lugar en términos de volumen de operaciones y “está influyendo cada vez más en cómo se mueven otras monedas”, dice Mackel, quien fue nombrado director global de investigación cambiaria del banco. “Si uno no tiene una perspectiva sobre el RMB, entonces se está perdiendo el panorama general”.

El volumen de comercio promedio diario en el yuan se situó en alrededor de US$285.000 millones en abril de 2019, según la encuesta trienal del Banco de Pagos Internacionales. En la propia China, el volumen diario del llamado yuan onshore subió a US$45.000 millones el 16 de noviembre, el más alto desde diciembre de 2018, según datos compilados por China Foreign Exchange Trade System.

El valor de la moneda también ha aumentado, con la tasa onshore fortaleciéndose a 6,5395 por dólar el miércoles, un nivel no visto desde 2018. Se ha apreciado más de 8% en los últimos seis meses, la mayor cantidad en Asia después del won surcoreano.

Los inversores se centran cada vez más en la moneda, ya que China ha liderado a sus pares en salir de la pandemia de covid-19 y se espera que sea la única gran economía que se expanda este año. El país también espera duplicar su producto interno bruto para 2035.

“Algunos pueden argumentar que el régimen de tipo de cambio de China no es lo suficientemente ‘flotante’” para que la moneda sea considerada a la par con sus pares del G10, dice Mackel, exjefe de investigación de divisas de mercados emergentes en HSBC, quien reemplazó a David Bloom como principal estratega de divisas del banco a nivel mundial. “No estamos de acuerdo, ya que esto no tiene en cuenta cómo la moneda se ha vuelto lentamente más determinada por el mercado en los últimos años y cómo las reformas solo profundizarán eso”.

Nota Original:China’s Yuan Is a G-10 Currency to HSBC’s New FX Research Chief

