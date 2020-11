EEUU es presa de fiebre temprana por la Navidad

NUEVA YORK (AP) — Lindsey Catarino es el tema de conversación en su vecindario. Puso su árbol de Navidad a mediados de septiembre. Para el 1 de octubre, su chimenea ya estaba decorada. Desde entonces ha añadido más árboles y decoraciones en casi cada habitación de su hogar en Connecticut.

El objetivo de la mujer de 42 años, al igual que otras personas que pensaron como ella, es llevar la calidez y el consuelo de la Navidad contrarrestando "a un mundo que por lo demás es una locura”.

Mientras que algunos vendedores de árboles navideños temen quedarse sin artículos para el Día de Acción de Gracias y a las compañías de mensajería les preocupa una posible saturación de envíos en noviembre, un creciente número de personas en búsqueda de alegría se han adelantado a las fechas tradicionales y han puesto todos sus adornos de Navidad semanas antes de lo que normalmente lo harían.

“Definitivamente me ha invadido, y con mucha anticipación”, dijo Catarino, quien vive en West Hartford, sobre el espíritu navideño. “Disfruto estar en casa de una forma diferente. Simplemente me da la oportunidad de estar ocupada en algo que es alegre. Quería que mi casa me diera esa paz, y sólo queremos desconectarnos. Las elecciones fueron la gota que derramó el vaso”.

Y definitivamente no es la única.

Brandon Stephens, presidente de la compañía de decoración navideña profesional Christmas Decor, dijo que la actividad comercial anticipada ha subido entre el 15% y el 20% respecto al mismo periodo del año pasado. Las órdenes empezaron a llegar incluso en abril, señaló. Las franquicias de la compañía atendieron a más de 43.000 viviendas y negocios el año pasado en todo el país y esperan aumentar esa cantidad a unas 52.000 este año. La mayor parte de la actividad anticipada es residencial.

“Sabíamos que era una especie de respuesta emocional. La gente estaba buscando esperanza. La gente estaba buscando algo para sentirse bien mientras estaba encerrada en su casa”, dijo. “Muchas personas no van a viajar para la temporada navideña, así que están celebrando en casa”.

Gran parte del fervor tempranero de la Navidad se debe a un Día de Acción de Gracias minimalista debido a la pandemia de coronavirus.

“Creo que la precipitación se debe a que el Día de Acción de Gracias regularmente se trata de reunirse, lo cual probablemente no sucederá para muchas personas este año”, comentó Jennifer Rizzo, artista y diseñadora de interiores que escribió un libro titulado “Creatively Christmas”.

“Gran parte del gozo de las festividades tiene que ver tanto con la preparación como con el día en sí, y la gente está profundizando en ese aspecto de la Navidad”, añadió.