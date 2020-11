Economía.- Argentina incrementará las pensiones en diciembre para que no queden por debajo de la inflación

16/11/2020 El presidente de Argentina, Alberto Fern�ndez ECONOMIA SUDAM�RICA ARGENTINA PRESIDENCIA DE ARGENTINA



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha anunciado este miércoles que durante el próximo mes de diciembre se experimentará un aumento de las prestaciones de jubilación para que estas no queden por debajo de la inflación.



"En diciembre va a haber una corrección de las jubilaciones, eso es seguro porque somos conscientes de que lo tenemos que hacer y además porque no queremos que las jubilaciones queden por debajo de la inflación. Ese es un compromiso que yo asumí y voy a cumplir", ha señalado el mandatario en declaraciones al canal argentino 'A24'.



Fernández ha explicado que el año pasado las pensiones mínimas de hasta 25.000 pesos (262,8 euros) "le estuvieron ganando siempre a la inflación", por lo que el objetivo de la revisión se situará por debajo del índice de precios.



El anuncio del presidente se ha producido en paralelo a la propuesta del Gobierno de una nueva fórmula para el cálculo de pensiones basada en la evolución de los salarios y la recaudación tributaria, tal como quedaba establecido bajo el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2008 y que fue reformada en 2017 bajo la administración de Mauricio Macri.



"En Argentina hubo una ley que funcionó durante años", ha dicho el presidente en referencia a la norma de Kirchner, a lo que ha apostillado que "la ley del macrismo que estamos dejando de lado hizo perder (a los jubilados) en términos reales un 19% de sus haberes".



"Con esta ley de movilidad volveremos a tener una ley efectiva para los jubilados", ha resaltado Fernández, quien ha asegurado que el ajuste "no está hecho para perjudicar a los jubilados", ya que el objetivo es que estos reconstruyan sus ingresos reales.



Respecto a una posible ley de jubilación anticipada, Fernández ha indicado que todavía no se ha estudiado, aunque no ha descartado que en algún momento se estudie el caso.