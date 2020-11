Dinamarca.- Dimite un ministro danés por el controvertido plan para sacrificar visones

COPENHAGUE, 18 (DPA/EP)



El ministro de Alimentación, Agricultura y Pesca de Dinamarca, Mogens Jensen, ha presentado este miércoles su dimisión por la polémica generada a raíz del anuncio de sacrificar hasta 17 millones de visones por la vinculación de esta especie a una nueva mutación del coronavirus.



Jensen ha explicado en Facebook que ha presentado su dimisión a la primera ministra, Mette Frederiksen, por considerar que no cuenta ya con el respaldo del Parlamento danés.



La presión sobre el ministro saliente comenzó después de que el Gobierno anunciase el sacrificio masivo de visones para contener una variante de la enfermedad que podría poner en peligro futuras campañas de inmunización. El Ejecutivo admitió después que la legislación actual le impedía ordenar la muerte de ejemplares sanos y que solo podía hacer una recomendación al respecto.



Pese a esta discrepancia, el sacrificio ha continuado y el Gobierno de Frederiksen, en minoría, ha promovido una reforma para prohibir las granjas de visones al menos hasta finales de 2021.



El líder de la oposición, el liberal Jakob Ellemann-Jensen, ha elevado las críticas a la primera ministra, a la que considera "responsable de una orden ilegal". "Ella tomó la decisión y no dio marcha atrás al darse cuenta de que era ilegal. Este caso no termina con la salida de Mogens Jensen", ha advertido, según la agencia Bloomberg.

