Desconecta.- Tres perros reaccionan así delante de su dueño disfrazado con una máscara de husky

18/11/2020 Tres perros reaccionan así delante de su dueño disfrazado con una máscara de husky. MADRID, 18 nov. (EDIZIONES)



Bruce, Badger y Panzer no supieron cómo reaccionar ante la llegada de otro amigo de cuatro patas a su casa de Clarksville, Tennessee.



Su dueña, Brittany Pace-Raley, de 26 años, grabó el momento en que su marido sorprendió a sus perros disfrazado con una máscara de husky y caminando a cuatro patas por el salón provocando la confusión y el miedo en los canes.



https://www.youtube.com/watch?v=XadpyzTH_lo



Brittany dijo: "Al principio le reí y luego, cuando me di cuenta de lo asustados que estaban, tuve que ir a consolarlos".



"Después de filmar me di cuenta de que Badger y Panzer se habían hecho pis en la cocina", añadió.