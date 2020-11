Compradores de EE.UU. planean adaptar el consumo a sus valores

(Bloomberg) -- La polarización en EE.UU. está llegando al mundo minorista, y tres cuartas partes de los consumidores ahora dicen que planean comprar en empresas cuyos valores concuerdan con los suyos, según muestra un estudio de Mastercard SpendingPulse.

Según la encuesta, los consumidores dicen que preferirán gastar en establecimientos locales y en aquellos propiedad de minorías y mujeres. Y poco más de la mitad de los entrevistados dijeron que preferirían no recibir un regalo en lugar de recibir uno de un minorista cuyas opiniones difieren de las suyas.

El estudio indica que el rápido cambio en los hábitos de compra, impulsado en parte por la pandemia mundial de este año y los disturbios relacionados con la desigualdad racial, podría perdurar. Si bien no es inusual que las generaciones más jóvenes de consumidores hagan una declaración política con su lista de la compra, esa tendencia ahora se está ampliando a nuevos grupos demográficos, según Steve Sadove, asesor principal de Mastercard y exlíder ejecutivo de Saks Inc.

“Sin duda, Black Lives Matter es parte de esto, pero creo que ciertamente es mucho más amplio”, dijo en una entrevista. También mencionó el cambio climático y la movilidad ascendente como factores importantes y dijo que los consumidores “están pensando en el papel de las compras en sus vidas”.

Es otra forma en la que el gasto de los consumidores ha cambiado este año. La pandemia también ha ayudado a acelerar el cambio precovid de los compradores hacia el comercio electrónico.

Si bien los que participaron en el estudio dieron detalles sobre sus planes de gasto, no significa que los consumidores vayan a cumplir cuando sea el momento de abrir sus billeteras, dijo Sadove. Esta es la primera vez que Mastercard SpendingPulse pregunta acerca de estos temas.

Asimismo, casi dos terceras partes de los encuestados planean usar tiendas que tengan opciones de pago sin contacto. Poco más de la mitad dijo que planea enviar más regalos este año para mantenerse socialmente distanciados.

A pesar de la incertidumbre relacionada con la pandemia, la compañía ha proyectado que el gasto aumentará un 2,4% durante el período de festividades.

La encuesta se realizó por internet a 2.017 residentes de EE.UU., del 8 al 13 de octubre.

Nota Original:U.S. Shoppers Plan to Spend More at Local, Minority-Owned Stores

©2020 Bloomberg L.P.