C.Marfil.- Ouattara recalca su disposición a dialogar con los principales partidos opositores por la crisis electoral

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, ha recalcado su disposición a mantener un diálogo con los dos principales partidos opositores del país y ha pedido a la clase política "aprender las lecciones de los comportamientos" en el marco de la última crisis electoral en el país africano.



El mandatario defendió a última hora del martes durante una reunión de la gubernamental Agrupación de Houphouetistas por la Democracia y la Paz (RHDP) que "Costa de Marfil merece algo mejor" y denunció la decisión de la oposición de llamar a la desobediencia civil y el boicot activo a la votación.



Los dos principales candidatos opositores, el expresidente Henri Konan Bédié y el ex primer ministro Pascal Affi N'Guessan, hicieron estos llamamientos para denunciar que la candidatura de Ouattara a un tercer mandato era ilegal, según la Constitución, y criticar la eliminación de otros importantes opositores de la carrera electoral.



Entre los descartados figuraron el expresidente Laurent Gbagbo, del Frente Popular Marfileño (FPI) de Affi N'Guessan, y el expresidente del Parlamento y ex primer ministro Guillaume Soro, un antiguo aliado del presidente que se ha distanciado de él durante los últimos años.



Las tensiones políticas han derivado en enfrentamientos y disturbios que se han saldado hasta la fecha con al menos 85 muertos, según el balance oficial, mientras que las autoridades han detenido a numerosos opositores, incluido Affi N'Guessan, por la creación de un Consejo Nacional de Transición para organizar nuevas elecciones.



Sin embargo, Ouattara recalcó el martes que "no habrá transición en Costa de Marfil" y ha detallado que ha dado orden al primer ministro, Hamed Bakayoko, de "renovar el diálogo" con el FPI Partido Democrático de Costa de Marfil (PDCI) de Konan Bédié.



"Debemos recordar lo que hemos hecho juntos por la estabilidad y el desarrollo de nuestro país. Hace falta dejar de lado a los que causan problemas. No aportarán nada a Costa de Marfil", dijo, en aparente referencia a Soro, quien a principios de noviembre pidió al Ejército "actuar" frente a la "dictadura" de Ouattara, según ha informado la emisora Radio France Internationale.



En este sentido, Ouattara inició la semana pasada contactos con Konan Bédié, mientras que Bakayoko se reunió con políticos cercanos a Gbagbo, en un intento del Gobierno de rebajar las tensiones. Las autoridades han expedido además el pasaporte a Gbabo para que pueda regresar al país.



Gbagbo pidió al Gobierno la entrega de un pasaporte para poder volver al país antes de las elecciones, tras ser absuelto en 2019 por el Tribunal Penal Internacional (TPI) de una serie de delitos que incluyen asesinato, violación, persecución y otros actos inhumanos, todos ellos relativos a la escalada de violencia que se desató tras las elecciones de 2010 y que se saldó con unos 3.000 muertos.



"REFORZAR LA PAZ"



Por ello, hizo un llamamiento a "hacer todo lo posible para mantener y reforzar la paz y vivir juntos en todo el territorio". "La RHDP tiene el deber de trabajar para juntar a todo Costa de Marfil en su diversidad. No debemos ceder a la división", argumentó, según el diario marfileño 'Fraternité Matin'.



Ouattara incidió además que la población "desobedecieron el llamamiento a la desobediencia civil" y acusó a la oposición de "querer arrastrar a la población a la violencia y el caos". "Pido confianza en la justicia y en la Constitución", manifestó.



"Estoy indignado pero considero que debemos seguir viviendo juntos", manifestó Ouattara, quien incidió en que la RHDP "debe demostrar solidaridad y generosidad y escuchar aún más a los militantes de base, sobre todo a los jóvenes", según el portal de noticias Koaci.



"No debemos ceder ante la división", dijo, al tiempo que recordó que es necesario rebajar las tensiones de cara a las próximas legislativas, que tendrían que haberse celebrado en diciembre. "Si podemos calmar el clima, podremos celebrarlas en el primer trimestre del año", remachó.

