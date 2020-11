Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Continúa la purga de Trump, la vacuna de Pfizer supera una barrera clave y el bitcóin aumenta.

Despedido

El presidente Donald Trump despidió a Christopher Krebs, director de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura (CISA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, después de que Krebs contradijera públicamente las infundadas afirmaciones del presidente sobre un fraude electoral generalizado. La medida se produce en medio de una purga más amplia en el Pentágono. Trump continúa desafiando el resultado de las elecciones en la corte, aunque con poco éxito. Su celebración después de que la Junta de Reclamaciones se negara a certificar el resultado en el condado de Wayne, Michigan, se truncó cuando se revocó la decisión.

Vacuna

Pfizer Inc. se está preparando para solicitar una autorización de uso de emergencia para su vacuna a los reguladores estadounidenses después de alcanzar un requerimiento clave en seguridad, dijo el director ejecutivo Albert Bourla. Hasta que una vacuna esté ampliamente disponible, parece haber pocas alternativas más que implementar más restricciones en Europa y EE.UU., donde la carga de casos y hospitalizaciones sigue siento alta. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, le pidieron al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, reanudar las conversaciones sobre estímulos luego de que, en el Bloomberg New Economy Forum, líderes mundiales pidieran más medidas fiscales para ayudar a la economía afectada por la pandemia.

Al alza

El bitcóin cotiza sobre US$18.000 esta mañana mientras continúa el reciente resurgimiento de la criptomoneda. El token digital ha avanzado 150% este año, e incluso Ray Dalio, de Bridgewater Associates, se pregunta si se perdió de algo. Parte del avance se puede atribuir al acercamiento del bitcóin al comercio general luego de que compañías como PayPal Holdings Inc. permitieran que la moneda se use en su plataforma. Sin embargo, la volatilidad sigue siendo una característica, ya que la criptomoneda se está negociando dentro de un rango de casi US$1.000 solo esta mañana.

Mercados mixtos

Los temores sobre la sostenida alza de casos de contagio por covid se están viendo atenuados por el optimismo entre los inversionistas de capital respecto del avance en las vacunas. El índice MSCI Asia-Pacific agregó 0,3%, mientras que el índice Topix de Japón cerró 0,8% a la baja. En Europa, el índice Stoxx 600 subía 0,3% a las 5:50 a.m., hora del este, y los operadores favorecían las acciones cíclicas. Los futuros del S&P 500 apuntaban a un pequeño avance en la apertura, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,859%, el petróleo se elevaba y el oro descendía.

También hoy...

Los datos sobre los permisos de construcción e inicios de viviendas para octubre en EE.UU. se conocen a las 8:30 a.m., al igual que el IPC canadiense para el mes. El mercado del petróleo espera que se anuncie un aumento en las existencias cuando se publiquen los últimos datos de los inventarios de EE.UU. a las 10:30 a.m. La venta de hoy de US$27.000 millones en bonos del Tesoro a 20 años a la 1:00 p.m. es la mayor que se haya registrado a ese plazo. Se espera que Georgia complete el recuento de votos a mano de las elecciones del 3 de noviembre. Lowe’s Cos Inc., Target Corp., TJX Cos Inc. y Nvidia Corp. se encuentran entre las compañías que informan resultados.

