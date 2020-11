China detecta un contagio local en la ciudad de Tianjin y otros 7 importados

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático diagnosticó 8 nuevos casos del covid-19 este martes, de los que 7 son "importados" desde otros países y uno es un contagio local detectado en la ciudad nororiental de Tianjin.EFE/EPA/ROMAN PILIPEY

Pekín, 18 nov (EFE).- La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático diagnosticó 8 nuevos casos del covid-19 este martes, de los que 7 son "importados" desde otros países y uno es un contagio local detectado en la ciudad nororiental de Tianjin.

Según las autoridades de esa urbe, muy cercana a Pekín y una de las más grandes del país, el paciente es un conserje de una empresa logística que había estado en contacto cercano con un contagiado, por lo que fue puesto bajo cuarentena el pasado día 10. Aquel día se le hizo una prueba de ácido nucleico (PCR) que dio negativo, pero ayer se le repitió el test y, en este caso, dio positivo.

Tras ser trasladado al hospital, se le efectuó una tomografía axial computarizada (TAC) en la que se detectaron signos de contagio por covid-19 en sus pulmones, por lo que finalmente fue añadido a la lista de casos confirmados.

Otro trabajador de la misma empresa que vivía con ese hombre también ha dado positivo en las pruebas, pero no presenta síntoma alguno, aunque no ha engrosado todavía el balance oficial de contagios a nivel nacional debido a que China no añade infecciones a esa estadística cuando estas son asintomáticas.

Así pues, el país asiático interrumpió hoy una racha de cinco días sin informar de nuevos contagios locales.

Mientras tanto, los casos procedentes de otros países registrados este martes se detectaron en Shanghái (este, 4), Shanxi (norte, 1), Liaoning (noreste, 1) y Cantón (sureste, 1).

Con la suma de los 5 asintomáticos anunciados hoy a nivel nacional (4 de ellos, casos procedentes de fuera de las fronteras chinas, y el otro, el anteriormente citado de Tianjin), el total de personas en esa circunstancia bajo observación queda en 456, de los que 387 son "importados".

Asimismo, las autoridades sanitarias detallaron que, hasta la pasada medianoche local (16.00 GMT del martes), se dio de alta a 37 pacientes tras superar con éxito la covid-19.

De este modo, el número total de infectados activos y con síntomas en la China continental quedó en 324, de los cuales 3 se encuentran en estado grave.

La Comisión Nacional de Sanidad no anunció nuevos fallecimientos por la covid-19, por lo que la cifra se mantuvo en 4.634, inamovible desde mediados de mayo.

Desde el inicio de la pandemia se han diagnosticado oficialmente 86.369 personas infectadas en China, de las que 81.411 han logrado sanar.

Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a 874.466 contactos cercanos con infectados, de los cuales 13.974 continúan en observación, según la información oficial.