Campaña de Trump pide recuento parcial de votos en Wisconsin

(Bloomberg) -- La campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió un recuento parcial de la votación presidencial en Wisconsin en un intento a largo plazo de anular el resultado en un estado clave que ayudó a dar al presidente electo, Joe Biden, su victoria este mes.

La campaña presentó una solicitud el miércoles por la mañana de un recuento en dos condados de fuerte orientación demócrata: Milwaukee y Dane, que incluye la ciudad de Madison. Los dos condados también representan la mayoría de la población negra de Wisconsin.

“Entendemos que los ojos del mundo estarán en estos condados de Wisconsin en las próximas semanas”, dijo Meagan Wolfe, principal funcionario electoral de Wisconsin, en un comunicado. La Comisión Electoral de Wisconsin dijo que recibió US$3 millones de la campaña de Trump. Un recuento de los votos de todo el estado habría tenido un valor estimado de US$7,9 millones.

La historia sugiere que hay pocas probabilidades de que Trump pueda revertir el resultado. El margen no oficial de Biden de 20.565 votos, según AP, es mucho mayor que las variaciones en el conteo de votos observados en los recuentos estatales en 2016 y 2011, que cambiaron el margen de victoria por menos de 1.000 votos.

En una declaración enviada por correo electrónico, la campaña de Trump citó “votos en ausencia alterados ilegalmente, votos en ausencia emitidos ilegalmente y consejos ilegales dados por funcionarios del Gobierno que permitieron eludir las leyes de identificación de votantes de Wisconsin”. La declaración de la campaña argumenta que los funcionarios municipales de Wisconsin emitieron votos en ausencia sin que los votantes lo solicitaran, entre otros reclamos.

Reclamos “sin fundamento”

Tanto el condado de Dane como el de Milwaukee recibieron una gran cantidad de solicitudes de voto en ausencia para las elecciones de 2020, de acuerdo a una cifra proporcionada por el estado.

Wolfe, jefe estatal de las elecciones, dijo que “no hemos visto ninguna información creíble para poner en duda esos resultados no oficiales”.

“No se han proporcionado pruebas que respalden las acusaciones de problemas electorales sistémicos o generalizados”, dijo Wolfe en su declaración del 10 de noviembre. “Desafortunadamente, estamos observando muchas preocupaciones que resultan de esta desinformación sin fundamento”.

El recuento debe ser completado antes del 1 de diciembre, fecha en la que la comisión debe certificar los resultados de la elección.

Otros recuentos

La campaña de Biden, u otro grupo interesado, podría presentar una solicitud de recuento en condados en los que Trump no los solicitó. Tendrían dos días para presentar la solicitud después de que se complete el primer recuento, según los estatutos de Wisconsin.

La estimación del costo de un recuento estatal completo en el estado del Medio Oeste fue muy superior al del recuento presidencial en 2016, debido a la logística que requieren los funcionarios locales que realizan la operación en medio de un aumento de casos de coronavirus.

Scott McDonell, secretario del condado de Dane, dijo en una llamada con periodistas el miércoles que Biden podría aumentar su número de votos durante el recuento en el condado, que es marcadamente demócrata y el hogar de la ciudad de Madison.

“Supongo que al centrarnos en Dane y Milwaukee, el resultado final será que Biden tendrá un ligero aumento en los votos, pero nada muy significativo”, dijo.

