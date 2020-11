Brasil sigue perfecto, Argentina y Ecuador lo escoltan, Colombia es humillada

Richarlison de Brasil celebra luego de anotar el 2-0 durante un partido de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Catar entre las selecciones de Uruguay y Brasil hoy, en el estadio Centenario en Montevideo (Uruguay). EFE/ Raúl Martínez

Bogotá, 17 nov (EFE).- Brasil consiguió su cuarto triunfo y sigue con campaña perfecta, Argentina y Ecuador ganaron de forma contundente y Colombia recibió su segunda peor goleada en las eliminatorias sudamericanas, tras cumplirse este martes la cuarta jornada de las que se disputan rumbo a Catar 2022.

En esta jornada, que además cerró el año de la competición, pues la eliminatoria se reanuda en marzo del 2021, Venezuela ganó por primera vez y a costa de una floja selección chilena, mientras que Bolivia sumó su primer punto al empatar de visitante con Paraguay.

Perú tampoco sabe aún lo que es ganar y quedó en una situación apremiante, aunque no tanto como Colombia, a la que se fustiga debido al papelón hecho en Quito por el que asimismo se pide la salida de su seleccionador, el portugués Carlos Queiroz.

La jornada fue favorable a los equipos visitantes, ya que ganaron Argentina y Brasil y empató Bolivia, en tanto que solo Ecuador y Venezuela hicieron respetar la casa.

1. BRASIL LLEVA TRES EN MONTEVIDEO

Brasil, dueña del primer puesto con 12 puntos en cuatro presentaciones, ganó por tercera vez a Uruguay en Montevideo por eliminatorias desde las de Sudáfrica 2010, después de hacerlo también hacia Rusia 2018.

Sin embargo, Brasil es de manera especial el fucú del seleccionador de la Celeste, Óscar Washington Tabárez, que nunca ha podido vencer a la Canarinha desde que volvió al cargo en el 2007.

2. ARGENTINA, GOLES EN TODOS LOS PARTIDOS

La Albiceleste, segunda con 10 enteros, marcó goles por cuarta vez consecutiva tras el 0-2 frente a los peruanos, lo que consolida el trabajo de Lionel Scaloni, el entrenador de menos experiencia entre los diez de estas eliminatorias.

3. ALFARO HACE PODEROSA A ECUADOR

La selección ecuatoriana suma 9 unidades, es tercera y cuenta con el ataque más poderoso, con 13 goles anotados. El juego contundente, veloz y dinámico de la Tri que dirige el argentino Gustavo Alfaro hace que su equipo ya sea un fuerte aspirante para conseguir un cupo directo a Catar.

4. RÉCORD POSITIVO DE ECUADOR Y NEGATIVO DE COLOMBIA

El partido entre Ecuador y Colombia en Quito, que ganó la primera por 6-1, entró en la historia grande de las eliminatorias sudamericanas y dejó dos récords.

El de la ecuatoriana es que por primera vez en un encuentro de clasificación a la Copa del Mundo anotó seis goles.

El de la colombiana es que por segunda vez pierde un enfrentamiento de eliminatorias por seis goles y hacía 43 años no los recibía: desde el 6-0 que le endosó Brasil el 6 de marzo de 1977 camino al Mundial de Argentina'78.

5. VINOTINTO SÍ, ROJA NO

Venezuela le ganó por primera vez a Chile como local por fases de clasificación a la Copa Mundo y lo hizo por 2-1 en el que fue el primer triunfo rumbo a Catar.

El gol de la victoria de la Vinotinto sobre la Roja lo anotó Salomón Rondón, que además rompió una racha de 900 minutos sin marcar en partidos por puntos (eliminatorias y Copa América).

6. LUIS SUÁREZ Y OTROS SEIS CON COVID

Luis Suárez no formó parte del partido de Uruguay frente a Brasil porque fue diagnosticado la víspera con covid-19. Un compañero suyo también se contagió de la enfermedad, al igual que seis jugadores ecuatorianos, en la fecha que hasta ahora arroja más positivos por el nuevo coronavirus.

7. TRES GOLEADORES

El uruguayo Luis Suárez, el chileno Arturo Vidal y el paraguayo Ángel Romero comparten el primer puesto en la tabla de goleadores de las actuales eliminatorias, cada uno con cuatro anotaciones. En el caso del 'matador' charrúa, todos han sido de pena máxima.

8. VUELVE EN MARZO

Las eliminatorias hacia Catar 2022 entran en receso y cumplirán su quinta jornada el 25 de marzo de 2021 con los partidos Colombia-Brasil, Venezuela-Ecuador, Bolivia-Perú, Argentina-Uruguay y Chile-Paraguay. EFE

Gabriel Briceño Fernández