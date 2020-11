Bolivia/Chile.- Bolivia abre la puerta al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Chile a "mediano plazo"

01/01/1970 Bandera de Bolivia en una imagen de archivo. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID INTERNACIONAL FLICKR / LORENIA



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El ministro de Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, ha abierto la posibilidad del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Chile, con el que mantiene un litigio por la demanda boliviana de la salida al mar, "a mediano o largo plazo".



"La situación con Chile siempre ha sido complicada, aunque creo que la relación entre los pueblos es entre hermanos y vecinos", ha incidido Mayta, que sólo lleva en el cargo una semana, después de la investidura del presidente, Luis Arce.



No obstante, Mayta ha señalado que este posible restablecimiento de las relaciones bilaterales se daría sin la "irrenunciable" demanda marítima boliviana, aunque ha destacado que ambas naciones mantienen una "relación de cotidianidad" que han de tratar de "estructurarla y llevarla adelante de la mejor forma posible".



"No hay que dejar la mesa de diálogo en ningún momento; si bien tenemos nuestro reclamo marítimo y lo vamos a mantener, igual hay que seguir conversando todos los temas que sean necesarios", dijo.



"En el corto plazo parece no ser fácil, pero en el mediano y largo plazo todo puede ser posible", ha señalado Mayta en una entrevista para la emisora de radio Erbol, en la que también ha denunciado irregularidades de la Administración de Jeanine Áñez.



El ministro también ha acusado a sus predecesores de "infidencia" después de presuntamente desvelar información "clasificada y estratégica" secreta del Estado, ya que en febrero el Gobierno de Áñez admitió que el río Silala fluye de manera natural hacia Chile y constituye un curso de agua internacional.



La gestión de las aguas dulces del Silala ha sido motivo de enfrentamientos judiciales entre ambos países ante La Haya, ya que Santiago considera que es un río internacional y La Paz sostiene que es exclusivo de su territorio nacional.



Tras la revelación de la información a la que Mayta ha hecho referencia, el presidente chileno, Sebastián Piñera, celebró que Bolivia considerara al Silala un curso internacional.



Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas desde 1978, cuando fracasó la última negociación formal sobre el reclamo boliviano de recuperación del acceso al océano Pacífico. El conflicto territorial se remonta a 1879, cuando Bolivia perdió su salida al Pacífico en la guerra que mantuvo con Chile, que culminó con el Tratado de Paz y Amistad de 1904, sobre el derecho de libre tránsito de mercancías bolivianas hacia y desde puertos en este océano.



La tensión ha caracterizado la relación bilateral de los últimos años, especialmente después de que en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya eximiera a Chile de la obligación de dialogar.