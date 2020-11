Bears reciben la noticia de que la lesión de Foles no es grave

En la imagen, el mariscal de campo de los Bears de Chicago, Nick Foles. EFE/EPA/TANNEN MAURY/Archivo

Chicago (EE.UU.), 17 nov (EFE).- Los Bears de Chicago se encuentran optimistas después de que se supo que las lesiones de su mariscal de campo Nick Foles, no son tan graves como se pensaba.

Lo anterior lo dio a conocer el entrenador en jefe, Matt Nagy, quien agregó que "No fue tan malo como pensamos".

Indicó que la lesión era una combinación de una distensión y un hematoma en el área entre la cadera y el glúteo del mariscal de campo.

Nagy dijo que no cree que Foles necesite ir a la reserva de lesionados, pero dejó la puerta abierta a un posible cambio de mariscal de campo cuando los Bears salgan de su semana de descanso.

"Cuando pierdes cuatro partidos seguidos, todo está sobre la mesa. Todo está ahí", dijo Nagy.

Dijo que "El asunto número uno con Nick y con Mitch (Trubisky) que nos preocupa en este momento es asegurarnos de que su salud sea la prioridad número uno".

Los Bears jugarán la semana 12 contra los Packers de Green Bay.