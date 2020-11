Bastianini y Arenas, última oportunidad

Enea Bastianini. EFE/EPA/PASQUALE BOVE/Archivo

Redacción deportes, 18 nov (EFE).- El italiano Enea "La Bestia" Bastianini (Kalex) y el español Albert Arenas (KTM) se juegan este fin de semana su última oportunidad de ser campeones del mundo de sus respectivas categorías en el Gran Premio de Portugal de Moto2 y Moto3 que se disputará en el circuito de Portimao.

Quien mejor lo tiene, por su ventaja, es el transalpino, que acumula catorce puntos de diferencia respecto a su inmediato perseguidor, el británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) y 18 y 23 respectivamente frente a sus compatriotas Luca Marini (Kalex) y Marco Bezzecchi (Kalex).

A favor de "La Bestia" está el hecho de que probablemente en una semana Sam Lowes no se haya podido recuperar plenamente de su muñeca derecha, que acabó la segunda carrera en el circuito "Ricardo Tormo" como una "bota" por la inflamación, lo cuál será un inconveniente para el escocés en su afán de conseguir el título mundial.

Por detrás, le "achuchan" no demasiado lejos en puntos, los dos pupilos de la escuela VR46 de Valentino Rossi, Marini y Bezzecchi, que también podrían pelear por el título ante el menor fallo de sus rivales y, a favor o en contra de todos ellos, según se mire, se encuentra el hecho de que llegan a un circuito en el que casi ninguno de ellos ha rodado y lo que sí es seguro es que nunca lo han hecho oficialmente con una Moto2.

Jorge Martín (Kalex) ya no tiene ninguna opción matemática al título, muchas de ellas "condenadas" cuando dio positivo por coronavirus y tuvo que guardar el pertinente confinamiento, pero que duda cabe que la segunda posición y la victoria en sus dos últimas carreras supondrán un acicate importante para el madrileño.

Con esas mismas "ínfulas" seguro que llega el también español Héctor Garzó tras su podio en la última carrera del "Ricardo Tormo" y más sabiendo que su renovación para 2021 por la escudería de Sito Pons todavía está en el aire.

Como ellos, también debiera tenerse en cuenta a Jorge Navarro (Speed Up), Marcos Ramírez (Kalex), Arón Canet (Speed Up) o Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex), si se encuentra más recuperado de sus lesiones.

En el caso de Jorge Navarro, la mala suerte en forma de caídas le ha acompañado durante casi toda la temporada, si bien ello no le ha hecho perder la confianza de su jefe de equipo, el italiano Luca Boscoscuro en Speed Up, que ya le ha renovado para la próxima campaña, aunque un buen resultado "endulzaría" el que ha sido para él un año muy amargo.

Albert Arenas cuenta con algo menos de ventaja al frente de la clasificación de Moto3, ocho puntos sobre el japonés Ai Ogura (Honda), pero en el "Ricardo Tormo" de Cheste defendió con uñas y dientes ese liderato con una cuarta plaza y seguro que a Portimao llega con la convicción de ir a por todo o nada.

Pero Arenas tendrá que hacer ese marcaje estrecho tanto al nipón Ogura como al italiano Tony Arbolino (Honda), quien tras su victoria en Valencia llega a Portugal a apenas once puntos del español y con la moral por las nubes.

Ellos pelearán por el título, pero en esa disputa se pueden entrometer otros pilotos como los españoles Jaume Masiá (Honda) y Raúl Fernández (KTM), los italianos Celestino Vietti (KTM) y Romano Fenati (Husqvarna), el británico John McPhee (Honda) o el surafricano Darryn Binder (KTM), en busca de un buen resultado con el que cerrar la temporada.

Una vez más buscarán estar entre los mejores Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda), sobre todo tras su podio en Valencia, Jeremy Alcoba (Honda), Alonso López (Husqvarna) o incluso Carlos Tatay (KTM).

Juan Antonio Lladós