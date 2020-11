Argentina.- Huelva.- Ricardo Darín agradece al Festival de Huelva su "inmenso esfuerzo" por ayudar al cine iberoamericano

18/11/2020 Encuentro telem�tico con Ricardo Dar�n en el marco del Festival Iberoamericano de Cine de Huelva ANDALUC�A ESPA�A EUROPA HUELVA IBEROAM�RICA CULTURA FESTIVAL IBEROAMERICANO DE CINE DE HUELVA



El actor, productor y director argentino Ricardo Darín ha mantenido este miércoles un encuentro virtual con los espectadores del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva gracias a la colaboración que la muestra mantiene con la Fundación Academia de Cine.



Darín, que ha estado acompañado por el director del Festival de Huelva, Manuel Martín, ha comenzado agradeciendo al Festival de Cine de Huelva "el esfuerzo inmenso" que viene realizado desde hace años y "la gran oportunidad" que ha dado a muchas películas iberoamericanas de poder "entrar en España y en Europa, aportándonos mucha visibilidad".



El actor argentino ha prometido acudir al certamen onubense "en cuanto la circunstancias lo permitan", y ha confesado que el festival le ha invitado "en infinidad de ocasiones".



"Les doy mi palabra de que acudiré pronto, algo que en cierta medida ya estoy cumpliendo estando aquí esta noche", ha asegurado.



Con todo, el actor argentino ha asegurado que "aún queda mucho camino por recorrer para el conocimiento del cine iberoamericano", una tarea pendiente que, en su opinión, ha empeorado por el papel de las grandes empresas distribuidoras, sobre todo norteamericanas.



"Comprobado está que cuando uno tiene una buena historia y la realiza con un buen nivel va encontrando audiencias que se sienten identificadas, y eso contribuye a la cultura, ya que el cine es herramienta muy valiosa para el intercambio de culturas", ha afirmado.



Darín se ha mostrado convencido durante el encuentro de que "hay que confiar más en las buenas historias", porque son éstas las que "nos ayudan a creer que la vida es otra cosa más allá de lo que nos proponen las sociedades de consumo. Las buenas historias nos enseñan y nos hacen mejores personas".



El actor ha repasado algunos de los momentos estelares de su carrera, sobre todo aquellos que le permitieron abrirse una ventana en España. Tal fue el caso de sus papeles, casi simultáneos, en 'El hijo de la novia' y 'Nueve reinas'.



"Es curioso que dos papeles tan distintos, dos personajes tan antagónicos, pero coincidentes en el tiempo, me permitieran acceder tan bien al público español, fue algo increíble", ha recordado.



"No soy de mirar para atrás, pero cuando lo hago lo que veo es mucho trabajo, muchos compañeros, muchas satisfacciones, mucho agradecimiento por haber formado parte de historias abrazadas por la audiencia", ha dicho.



Sobre sus personajes, Darín ha confesado "haber tenido suerte" por el hecho de que llegaran a sus manos historias de personas corrientes y cotidianas "a las que les pasan cosas extraordinarias", un hecho que provoca "un acercamiento inmediato con los espectadores".



"Soy un enamorado de las buenas historias que están bien escritas, luego viene cada personaje y su análisis. Yo he tenido la suerte de que mis personajes casi siempre hayan tenido carnadura humana, con una gran similitud con lo que es la vida misma", ha manifestado.



El humor también ha jugado un papel determinando en muchos de sus personajes, un hecho al que Darín da un rol fundamental: "el humor es una herramienta muy importante para poner un espejo frente a ciertas actitudes y modismos de la vida, te ayuda a alejarte y a verlo todo con objetividad" , ha asegurado durante el encuentro.



GIRA TEATRAL EN ESPAÑA



Respecto a su futuro inmediato, Darín ha contado que tiene entre manos "muchos proyectos ahora parados por razones obvias", que espera poder retomar pronto. "Me queda por hacer de todo, tengo buenos proyectos por delante, historias muy buenas ahora paradas por razones obvias", abunda.



Esas "razones obvias" son las provocadas por la pandemia de coronavirus, que ha llevado al mundo "a estar entre paréntesis", en palabras de Darín, quien, con todo, ha mostrado su confianza en que "de esta vamos a salir modificados, espero que para bien, tengo esa esperanza, de momento el cine ya nos ayuda a sobrellevar estos momentos tan raros".



Entre los proyectos parados ha destacado su gira teatral en España con 'Escenas de la vida conyugal', "una obra que me permite hacer lo que más me gusta en el mundo, que es subirme a un escenario".



La conversación con este icono del cine latinoamericano, en cuya filmografía se encuentran películas como 'Nueve reinas' y 'El hijo de la novia', ha podido seguirse a través de los canales oficiales de YouTube de ambas entidades y por las redes sociales del Festival.



Premio Goya al Mejor Actor Protagonista por 'Truman', Darín encabezó el reparto de 'El secreto de sus ojos', que se alzó con el Óscar a la Mejor Película Internacional y el Goya a la Mejor Película Iberoamericana, galardón que también han conseguido otros cuatro títulos que ha interpretado: 'XXY', 'Un cuento chino', 'Relatos salvajes' y 'La odisea de los giles'.