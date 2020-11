AMP2.-Uganda.- Tres muertos en enfrentamientos por la detención del principal candidato opositor a la Presidencia

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Al menos tres personas han muerto este miércoles en enfrentamientos registrados en Uganda tras la detención del principal candidato opositor a la Presidencia, Robert Kyagulanyi, conocido popularmente como Bobi Wine, mientras estaba realizando un acto de campaña en el distrito de Luuka.



El portavoz de la Policía ugandesa, Fred Enanga, ha señalado en un comunicado que "desafortunadamente, se han perdido tres vidas inocentes" durante los enfrentamientos tras la detención de Kyagulanyi y ha dicho que "la causa de las muertes será revelada tras los exámenes post mortem".



Asimismo, ha manifestado que 34 personas han resultado heridas en los enfrentamientos y ha resaltado que las fuerzas de seguridad "no permitirán que estos actos de violencia se conviertan en una crisis civil".



"Nuestra rápida reacción, las cámaras de seguridad y los equipos de control de masas han logrado reprimir a grupos violentos con gases lacrimógenos y otras armas no letales", ha manifestado, al tiempo que ha agregado que "muchos sospechosos han sido arrestados".



Enanga ha señalado además que la Policía "condena firmemente las tácticas usadas por la Plataforma de Unidad Nacional (NUP) --el partido de Bobi Wine-- y los grupos que siguen violando las normas de la comisión electoral para las campañas. Estos actos sólo promueven más violencia e ilegalidades, en medio de las amenazas de la COVID-19".



En este sentido, ha argumentado que "este es uno de los pasos que preparan sus seguidores (de la NUP) para incitar a la violencia y acelerar su objetivo de un levantamiento civil con el que siempre han amenazado", al tiempo que ha hecho un llamamiento a la calma "mientras se hace frente a los manifestantes violentos".



"Solicitamos a todos los votantes que sepan que su derecho democrático es apoyar a los candidatos que elijan. Deben evitar por ello enfrentamientos violentos para lograr este objetivo", ha dicho Enanga, quien ha vuelto a pedir a los candidatos que respeten las normas de la comisión electoral sobre la campaña en medio de la pandemia.



La Policía ha dicho tras la detención de Bobi Wine que en el lugar se habían concentrado más de 200 personas, límite impuesto por las autoridades en el marco de la pandemia de coronavirus, según ha informado el diario ugandés 'Daily Monitor'.



ENFRENTAMIENTOS TRAS LA DETENCIÓN



La detención de opositor ha provocado el estallido de protestas y disturbios en varios puntos del país, incluida la capital, Kampala. Los primeros incidentes han tenido lugar en Jinja inmediatamente después de la detención de Bobi Wine y se han extendido a otras zonas del país. La Policía ha empleado gases lacrimógenos para dispersar las protestas en Bwebajja, Kawuku y Namulanda, mientras que se han registrado enfrentamientos en Masaka.



Según las informaciones recogidas por el diario ugandés 'The Observer', la Policía ha empleado también gases lacrimógenos y ha abierto fuego contra los manifestantes en la ciudad de Hoima.



La portavoz de la Cruz Roja de Uganda, Irene Nakasiita, ha dicho en declaraciones a la agencia alemana de noticias DPA que "hay mucho pánico y personas corriendo en todas las direcciones". "Estamos llevando a los heridos al hospital. La situación es aún volátil", ha agregado.



El inspector general de la Policía ugandesa, Martin Okoth Ochola, había advertido horas antes de la detención de Bobi Wine contra convocar actos políticos en medio de la pandemia y criticó los "actos de desafío y total desprecio" a las restricciones.



"Los que desafíen las normas de la comisión electoral con sus planes siniestros, destinados a alterar el proceso electoral, sufrirán las consecuencias", ha dicho en un comunicado, en el que ha recalcado que la Policía "ha desplegado equipos especialistas y de respuesta rápida para identificar a los líderes y detenerles".



DENUNCIAS OPOSITORAS



La detención ha sido denunciada a través de la cuenta oficial del opositor en la red social Twitter. "La Policía, bajo órdenes de Frank Mwesigwa, de la Policía antiterrorista, ha entrado de forma violenta en el vehículo de Kyagulanyi y le ha arrestado en el distrito de Luuka", ha indicado



"El precio de la libertad es alto, pero tendremos éxito", ha señalado en un segundo mensaje. La detención ha tenido lugar cuando Bobi Wine se preparaba para dar un discurso a sus seguidores de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán en enero de 2021.



El candidato a la Presidencia de la opositora Alianza para la Transformación Nacional (ANT), Mugisha Muntu, ha condenado la detención de Bobi Wine y ha dicho que "si un candidato presidencial puede ser arrestado de esa forma, la población debe preguntarse qué pasa a la gente que no está en una posición tan elevada".



Kyagulanyi ha celebrado diversos actos políticos durante las últimas semanas de cara a las presidenciales, en las que intentará derrotar al actual presidente, Yoweri Museveni, y evitar que logre un sexto mandato al frente del país.



Por su parte, el portavoz de la NUP, Joel Ssenyonyi, ha dicho a través de su cuenta en la red social Twitter que están intentando lograr acceso a Kyagulanyi "para establecer el estado en el que se encuentra". "Hay muchos jóvenes protestando en las calles para reclamar la liberación de Kyagulanyi. Claramente, estos actos de brutalidad sólo fortalecen nuestra determinación", ha destacado.



Bobi Wine se ha convertido en los últimos años en la principal figura de oposición frente a Museveni, aprovechando el fuerte tirón entre los jóvenes del país, donde la media de edad está por debajo de los 16 años.



Diputado desde 2017, ha sido detenido en varias ocasiones, mientras que sus conciertos han sido prohibidos y sus actos políticos dispersados con gases lacrimógenos. En esta ocasión, ha unido fuerzas con el excandidato presidencial Kizza Besigye para intentar derrotar al mandatario.



Por su parte, Museveni podrá concurrir a las urnas después de que el Tribunal Supremo ratificara en 2019 la enmienda constitucional de 2017 para eliminar el límite de edad para ocupar la Presidencia, a pesar de las críticas de la oposición contra lo que describen como un intento del mandatario de permanecer en el cargo.

