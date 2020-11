AMP2.- O.Próximo.- Israel y Bahréin acuerdan abrir embajadas en el viaje a Jerusalén del ministro de Exteriores bahreiní

Israel expresa su deseo de que las ceremonias a apertura tengan lugar "a finales de año"



Los Gobiernos de Israel y Bahréin han anunciado este miércoles un acuerdo para abrir embajadas, en el marco de la primera visita a Israel del ministro de Exteriores de Bahréin, Abdulatif bin Rashid al Zayani, y al hilo del acuerdo que firmaron los dos países en septiembre para normalizar sus relaciones diplomáticas.



Al Zayani, que encabeza una delegación oficial bahreiní que se ha desplazado a Jerusalén, ha sido recibido por su homólogo israelí, Gabriel Ashkenazi, un encuentro en el que han acordado abrir "lo antes posible" sus respectivas embajadas, según ha informado el diario israelí 'Yedioth Ahronoth'.



"Me alegra trasladar la petición del rey de Bahréin para abrir una Embajada en Israel y anunciar que la petición para una Embajada israelí en Manama ha sido aprobada", ha señalado, antes de destacar que "este paso es un paso valiente" de cara a lograr "seguridad, estabilidad y prosperidad" en la región.



En respuesta, Ashkenazi ha destacado que espera que el proceso esté completado este mismo año. "Espero que a finales de año podamos celebrar las ceremonias para celebrar las aperturas", ha manifestado, antes de desvelar que planea visitar Manama en diciembre para acudir a este acto.



Asimismo, ha confirmado que los ciudadanos bahreiníes podrán empezar a solicitar visados por Internet a partir del 1 de diciembre y ha recalcado que "pronto se iniciarán vuelos directos entre ambos países, lo que permitirá a los ciudadanos visitar y aprender más sobre estos maravillosos países".



"Los empresarios e inversores israelíes y bahreiníes se sentarán juntos y encontrarán caminos para cooperar y construir sociedades que traigan prosperidad a nuestros países", ha manifestado Ashkenazi, tal y como ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'.



En este sentido, el ministro de Exteriores israelí ha dicho que él y su homólogo se han convertido en "amigos cercanos". "Somos más que amigos. Somos socios que compartimos una visión, un objetivo y un compromiso. Tenemos una visión de prosperidad, paz y seguridad para nuestra región", ha remachado.



"VISITA HISTÓRICA"



Por su parte, el ministro de Exteriores bahreiní ha señalado que "con esta visita histórica al Estado de Israel se confirma la política de Bahréin de compromiso con la paz como opción estratégica" y ha hecho hincapié en que supone un primer paso para "aumentar la cooperación" entre ambos países para "lograr los objetivos compartidos".



"Oriente Próximo ha presenciado conflictos e inestabilidad durante las últimas décadas y ha llegado el momento de que sigamos otras políticas para lograr una solución exhaustiva que logre prosperidad y desarrollo para todos", ha remachado, tal y como ha recogido la agencia estatal bahreiní de noticias, BNA.



Al Zayani ha comparado además su visita a Jerusalén con la realizada el 19 de noviembre de 1977 el entonces presidente de Egipto, Anuar Sadat, previa a la firma en 1979 del acuerdo de paz entre ambos países. "Creo que es adecuado que haga esta visita tan cerca de ese aniversario, porque vengo de un país convencido de la importancia de la paz", ha remachado.



Israel y Bahréin formalizaron el 18 de octubre el establecimiento de relaciones diplomáticas con un viaje de una delegación israelí al país árabe. El acuerdo fue aprobado la semana pasada por el Parlamento israelí, que lo devolvió al Gobierno para su ratificación.



Bahréin alcanzó su acuerdo con Israel días después de que Emiratos Árabes Unidos (EAU) hiciera lo propio. Asimismo, Sudán logró un pacto similar en octubre con el Gobierno israelí, en tres procesos que contaron con la mediación de Estados Unidos.



Los acuerdos han sido rechazados por la Autoridad Palestina y el primer ministro palestino, Mohamad Shtayé, ha argumentado que son "dolorosos" y "no cambian en nada la realidad". Así, ha destacado que los 'Acuerdos de Abraham' suponen "un golpe al consenso árabe".



LLEGADA DE POMPEO A JERUSALÉN



Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha llegado durante la jornada a Jerusalén para reunirse con Netanyahu y con Al Zayani, con quienes discutirá "la importancia de los históricos Acuerdos de Abraham", según ha señalado él mismo a través de su cuenta en la red social Twitter.



Durante una rueda de prensa a tres, Pompeo ha recalcado que Jerusalén es "la capital por derecho de la patria judía" y ha dado las gracias a Netanyahu "por el compromiso de Israel con la armonía, la cooperación y la paz con todos los vecinos en la región".



Asimismo, ha aplaudido "el valiente compromiso de Bahréin con un futuro más brillante para su pueblo y los pueblos de la región", al tiempo que ha mostrado su deseo de que "muchos más" países alcancen próximamente acuerdos similares con el Gobierno de Israel.



"Estos acuerdos son importantes por muchas razones para todo el mundo", ha defendido, al tiempo que ha hecho hincapié en que "abren increíbles oportunidades para el comercio y el desarrollo económico". "Asimismo, dicen a los actores malignos como Irán que su influencia en la región decae y que cada vez están más aislados, lo que ocurrirá hasta que cambien su dirección", ha argüido.



Pompeo, que ha sostenido que los acuerdos benefician además a la libertad religiosa, ha dicho que Israel y Bahréin "transforman en acciones reales los grandes sueños" y ha aplaudido a Netanyahu y Al Zayani "por dar pasos hacia una mayor unidad y la paz".



Por su parte, Netanyahu ha resaltado que "hace dos meses se hizo historia en Washington" con la firma de los 'Acuerdos de Abraham', de los que también es parte EAU y ha agregado que "hoy se hace historia de nuevo" con la primera visita oficial de una delegación ministerial bahreiní a Israel.



"Es otro hito importante en el camino hacia la paz entre nuestros dos países y en la región. La paz entre Israel y Bahréin está construida en pilares sólidos de aprecio mutuo e intereses compartidos. Como Israel, Bahréin respeta el pasado mientras abraza el futuro", ha defendido.



En este sentido, ha dado las gracias a Pompeo por su "amistad inamovible" y ha ensalzado el papel de Trump a la hora de lograr estos acuerdos. "Israel y Bahréin han tenido muchos contactos desde hace años pero, francamente, este día no habría llegado (...) sin el apoyo crucial y liderazgo de Trump", ha remachado.



PROTESTAS EN CISJORDANIA



Durante la jornada se han registrado además protestas en Cisjordania ante la posible visita de Pompeo a una bodega situada en un asentamiento cercano a la ciudad cisjordana de Ramala, una posibilidad que ha circulado en medios, si bien no cuenta con confirmación oficial.



La bodega de Psagot, en Yabal a Tauil, es parte de los esfuerzos de promoción turística de Israel y la posible visita de Pompeo al lugar supondría la primera vez que un secretario de Estado estadounidense acude a un asentamiento israelí en Cisjordania.



Los manifestantes palestinos se han concentrado para expresar su rechazo a esta posible visita y reclamar el fin de la ocupación israelí, así como la demolición de viviendas y la confiscación de tierras palestinas, según ha informado la agencia palestina de noticias WAFA.



En la protesta han estado presentes varios altos cargos palestinos, entre ellos el vicepresidente de Al Fatá, Mahmud al Alul, y Mahmud Shaltaf, representante de la localidad de Al Biré, situada cerca del asentamiento de Psagot.



Al Alul se ha dirigido a los presentes para afirmar que la visita de Pompeo "no es una sorpresa" debido al sesgo del Gobierno estadounidense a favor de Israel y ha recalcado que Washington "es cómplice" de la ocupación israelí y los proyectos de asentamientos en Cisjordania.

